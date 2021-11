Handirect 191 – Novembre-décembre 2021 : Emploi gastronomie handicap

Description

Dans ce numéro découvrez exclusivement deux dossiers handicap : Emploi et Gastronomie

Emploi

Alors que l’évolution de la crise sanitaire reste encore incertaine, les acteurs du monde de l’emploi et du handicap ne relâchent pas leurs efforts et continuent à se mobi­liser pour multiplier les recrutements durables, susciter des vocations et des entrées en formations en direction des secteurs qui recrutent, œuvrer pour la sensibilisation, détecter les situa­tions problématiques et faciliter les démarches de maintien en emploi.

Certains entrevoient des signaux positifs, d’autres restent sur leurs garde, mais qu’il s’agisse des entre­prises, des structures d’accompa­gnement, des entrepreneurs ou des associations, tous vont de l’avant ! Et c’est justement ce que nous souhai­tons vous montrer dans ce dossier, tout en vous proposant un maximum d’éléments de réflexion et d’informa­tions pratiques pour mener à bien vos projets professionnels, quel que soit votre profil.

À noter par ailleurs, le retour de nombreux événements en pré­sentiel – avec souvent une version digitale complémentaire – comme par exemple les Trophées Handi­réseau Femmes en EA, le Mondial des Métiers, le salon Préventica… et bien sûr la Semaine Européenne Pour l’Emploi des Personnes Handicapées, ou SEEPH. Organisée à l’initiative de LADAPT, celle-ci fêtera cette année sa 25e édition et reposera sur de nom­breuses animations mises en place dans toutes les régions de France, du 15 au 21 novembre 2021, à destination de tous les publics. Vous en découvri­rez le programme plus détaillé dans notre gros plan dédié en fin de dossier.

Gastronomie

Rosette, fromages, vins, tarte aux pralines, pâté en croûte, saucisson brioché, ravioles, an­douillettes, quenelles, cervelle de Canut, caillette, Chartreuse, macarons, nougats de Montélimar, chocolats, gâ­teau de Saint-Genix… Voici un petit échantillon des nombreux ingrédients qui composent la riche palette gastronomique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est sous cet angle, associé à la culture mais aussi au bien-être et à la curiosité, que nous avons décidé cette fois-ci de vous faire entrevoir les richesses de cette région. Car au-delà des plaisirs gustatifs, la gastronomie est aussi un excellent outil pour découvrir et comprendre l’histoire de certains lieux emblématiques.

Ce qui rend également la gastronomie si particulière, c’est qu’elle est susceptible de faire appel à chacun de nos sens, et qu’en cela chacun peut y être sensible à sa manière, quelle que soit sa condition. Qu’il s’agisse de déguster une spécialité sucrée ou salée, de humer les saveurs d’un plat de grand chef ou d’une planche de charcuterie, de contempler un dressage parfait ou une création géante en chocolat, d’entendre et de ressentir le craquement délicat d’une pâ­tisserie sous son palais, de tou­cher, sans les voir, les différents aliments d’une assiette pour en deviner le contenu… Autant d’expériences auxquelles nous vous invitons à prendre part à travers les pages de ce dossier réalisé en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Engagée depuis de nombreuses années dans une démarche handi-bien­veillante, cette structure est, tout comme nous, convaincue que l’univers gastronomique est un domaine qui peut être accessible à tous, pourvu que l’on veille à mettre en place, en amont, les adaptations néces­saires à sa découverte.

Ainsi, nous avons choisi de mettre en valeur ici des acteurs locaux qui, tout en valori­sant les produits régionaux, œuvrent pour l’accessibilité de tous aux plaisirs culinaires et à tout ce qui les entoure, à commencer par la vie sociale, la culture et les loisirs. Nous avons également souhaité mettre en avant des structures qui, toujours dans le secteur de la gastronomie, agissent pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap en leur proposant un environnement de travail adapté à leurs besoins.

En parallèle de ces deux dossiers, vous retrouverez dans ce magazine toutes vos rubriques habituelles : actualités, politique, accessibilité, santé, bibliothèque, nutrition, droits, culture, mode…