Handirect 192 – Janvier-février 2022 : Dossier Habitat partagé et inclusif

Dans ce numéro, découvrez notre dossier spécial “Habitat partagé et inclusif”

Se sentir chez soi, faire ses propres choix, gagner en autonomie, tisser son propre réseau social… Voici quelques-unes des nombreuses aspirations formulées dans ce dossier par les candidats à l’habitat partagé et inclusif, et par ceux qui ont déjà expérimenté ce mode de vie en plein développement.

Initialement créé pour favoriser la mixité sociale, puis intergénérationnelle, le concept d’habitat partagé et inclusif s’adresse aujourd’hui à tous les profils. Il s’applique notamment au domaine du handicap, avec, depuis 2019, la mise en place du « forfait habitat inclusif », instauré par la loi ELAN du 18 novembre 2018 ; et le nouveau dispositif d’Aide à la Vie Partagée, actuellement expérimenté dans les départements volontaires suite aux préconisations du rapport Piveteau-Wolfrom : « Demain, je pourrai choisir d’habiter avec vous ! », en juin 2020.

Même si la mise en œuvre d’un projet, de bout en bout, reste un véritable parcours du combattant, comme en témoignent les différents porteurs de projets avec qui nous avons échangé (démarches administratives, délais d’attente, recherche de bâtiments, autorisations, financements, prise de contact avec les futurs locataires…), des initiatives prometteuses fleurissent et font leur chemin, répondant à une demande de plus en plus importante. Ainsi, nous vous invitons à découvrir dans ce dossier les témoignages et récits de plusieurs porteurs de projets en matière d’habitat partagé et inclusif, que ceux-ci soient en cours de réalisation ou déjà sur pied. Nous vous proposons également de partager les réflexions de différents acteurs impliqués sur la thématique du logement et de l’intégration sociale, ainsi qu’un éclairage pratique sur les textes de loi et les dispositifs existants sur ce sujet.

En parallèle de ce dossier dédié à l’habitat partagé et inclusif, vous retrouverez dans ce magazine toutes vos rubriques habituelles : emploi, formation, actualités, politique, accessibilité, santé, bibliothèque, droits, culture, mode…