Handirect 190 – Août-septembre-octobre 2021 : Dossier Paralympiques

Dossier Jeux Paralympiques : 4400 athlètes pour faire évoluer les regards

Du 24 août au 5 septembre prochains, plus de 4400 athlètes venus du monde entier s’affronteront lors des Jeux Paralympiques de Tokyo ! Parmi eux, figureront près de 150 sportifs français, qui défendront le drapeau tricolore dans 19 sports sur les 22 représentés au total.

Malgré les circonstances sanitaires contraignantes qui rendront cette nouvelle édition très particulière, ces Jeux paralympiques seront une belle occasion de démontrer à nouveau, sur une scène de dimension internationale, que le handicap n’est pas incompatible avec les exploits, que les différences peuvent être sources de richesse et de fierté, qu’un sportif en situation de handicap est avant tout un sportif… et que le mot « handicapé » est finalement un adjectif parmi d’autres lorsqu’il s’agit d’accomplir une performance et de représenter son pays.

Si la médiatisation de cet événement reste encore très discrète en comparaison de celle dont bénéficient les Jeux olympiques, il semble toutefois qu’elle progresse, à l’image de la diffusion télévisuelle des épreuves sportives, qui, en France, s’élargit et se diversifie peu à peu. Ainsi, il sera possible pour les téléspectateurs français de suivre plus de 100h de direct sur les chaînes de France télévisions et son site internet https://www.france.tv/sport. À noter que la cérémonie d’ouverture aura lieu le mardi 24 août à 13h, et que les diffusions en direct des épreuves sportives auront lieu chaque jour de 7h à 15h. Le décalage horaire entre la France et le Japon ne facilitera pas forcément les choses, mais cela n’arrêtera pas les supporters les plus motivés, d’autant plus que des replays seront régulièrement proposés.

En attendant, nous vous invitons à découvrir dans ce dossier un gros plan sur les grands acteurs du handisport et du sport adapté en France, ainsi que les interviews et portraits de nombreux sportifs en compétition.

