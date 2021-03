Handirect 188 – Mars-avril 2021 : Emploi et handicap : S’adapter au Covid

Description

Emploi et handicap : Entre adaptation et innovation, apprendre à composer avec le Covid

Face aux conséquences dévastatrices de la crise sanitaire sur notre économie, les acteurs de l’emploi et du handicap ne baissent pas les bras face au Covid et restent mobilisés pour affronter le présent et préparer l’avenir. Un avenir qui, à court et moyen terme, ne peut pas se concevoir sans une cohabitation avec le virus et toutes les adaptations quotidiennes que cela implique.

Mais cette situation inédite, aussi problématique soit-elle, a inspiré à certains de nouvelles idées, de nouvelles motivations, et de nouvelles façons de voir les choses.

Ainsi, on peut voir des missions handicap de grandes entreprises se réinventer, innover, et se dépasser chaque jour pour accompagner au mieux leurs salariés et les aider à s’adapter aux circonstances. Les associations qui travaillent avec des personnes en situation de handicap restent, elles aussi, actives à plein temps, que ce soit pour appuyer des candidats dans leur recherche d’emploi, soutenir des projets d’entrepreneuriat, ou encore lancer des alertes pour interpeller le Gouvernement sur les difficultés économiques et sociales rencontrées par les publics les plus vulnérables.

Autres acteurs particulièrement mobilisés et mis à l’épreuve : les entreprises adaptées (EA) et les établissements et services d’aide par le travail (ESAT). Contre toute attente, la pandémie fait avant tout ressortir la grande compétitivité de ces structures en période de crise économique.

En effet, nombre d’entre elles ont d’ores et déjà démontré leurs facultés de souplesse et d’adaptabilité, par ailleurs inhérentes à leur mission sociale. Elles ont su déployer un accompagnement individualisé pour accompagner les longues périodes passées au domicile, les temps de reprise d’activité après des mois d’absence, les contraintes sanitaires et les inquiétudes liées au virus. Elles ont vu se développer l’entraide et la solidarité entre travailleurs, mais aussi entre encadrants, clients et établissements voisins. Enfin, elles ont fait preuve d’une grande capacité à innover pour s’adapter aux aléas économiques, parfois en créant de nouveaux métiers sur-mesure, parfois en compensant une baisse d’activité sur un secteur en se concentrant sur d’autres spécialités.

Ce sont tous ces acteurs, leurs témoignages, leurs combats et leurs initiatives que nous avons souhaité mettre en avant à travers ce dossier.

