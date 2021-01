Handirect 187 – Janvier-février 2021 : Équilibre, santé mentale et Covid-19

Description

Solitude, anxiété, perte de repères : Les conséquences du Covid-19 sur les personnes vulnérables

Isolement, perte de repères, incompréhension, angoisse, solitude, épuisement, frustration, impatience, lassitude… Qui n’a pas éprouvé au moins l’une de ces sensations depuis le début de la pandémie de Covid-19 ? Si ce n’est toutes ? Quel que soit notre profil, cette situation inédite met à l’épreuve, depuis plus de dix mois, l’ensemble de nos capacités d’adaptation. Et l’on peut logiquement s’attendre à ce que les personnes déjà fragilisées avant la crise sanitaire du Covid-19 subissent d’autant plus durement ses conséquences en termes d’équilibre et de santé mentale.

C’est pourquoi nous avons décidé, à travers ce nouveau dossier, de nous pencher sur la manière dont cette période, et les deux confinements qui l’ont accompagnée, ont été vécus par les personnes en situation de handicap. Comment ont-elles supporté les confinements et les gestes barrières ? Comment s’y sont-elles adaptées ? Les assouplissements mis en œuvre par le Gouvernement ont-ils permis d’améliorer leur quotidien par temps de Covid ? Certains aspects ont-ils posé plus de problèmes que d’autres ? Qu’en est-il des aidants, déjà en grande difficulté bien avant l’apparition du Covid-19 ? Quid des professionnels du secteur médico-social qui ont parfois dû gérer de front l’épidémie et le manque de personnel préoccupant sur certains territoires ?

Voici quelques-unes des nombreuses questions soulevées dans ce dossier dédié à l’impact du Covid-19 sur la santé mentale, l’équilibre et le bien-être des personnes en situation de handicap ainsi que des personnes qui les entourent.

Pour y répondre, nous avons recueilli les témoignages de particuliers en situation de handicap et de leurs aidants, mais aussi de représentants d’associations, d’ESAT, d’entreprises adaptées, et de professionnels de l’accompagnement et du soin. S’il ressort clairement que les personnes en situation de handicap ont une propension plus forte à subir les conséquences de la crise – du fait d’une fragilité physique, psychique, intellectuelle, sociale, économique ou professionnelle, il apparaît aussi dans ces pages qu’elles peuvent faire preuve d’une résilience supérieure à la moyenne et de capacités d’adaptation considérables face aux incertitudes et aux contraintes.

ainsi que notre dossier emploi, formation et handicap.