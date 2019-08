Handirect – 140 Novembre/Décembre 2012

Description

Un dossier spécial emploi : recrutement, formation, décryptage, témoignage, la souffrance des sourds au travail, le deuxième salon du secteur adapté et protégé, un dispositif d’accompagnement pour les étudiants, la 16éme Semaine pour l’emploi des personnes handicapées… Et en plus : – Du braille sur les bouteilles de vin – Stop aux bégaiements – Le tremblement essentiel, une maladie en mal de reconnaissance – Des vidéo en LSF contre le sida