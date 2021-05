Handirect 189 – Mai-juin-juillet 2021 : Dossier tourisme, loisirs et handicap

Description

Dossier Tourisme, loisirs et handicap : Découvrez les atouts de nos régions !

En cette période de grave crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19, ou nouveau coronavirus, il va de soi que les projets de vacances passent au second plan et doivent être mis entre parenthèses, ne serait-ce que pour la sécurité de chacun. À moyen terme, et notamment à l’horizon de l’été 2020, les perspectives de voyages à l’étranger sont plus que compromises, tandis que les séjours touristiques en France restent envisageables mais incertains. Quoi qu’il en soit, et quel que soit le temps que cela prendra, nous finirons un jour par voir le bout du tunnel. Retrouver une vie normale, nos habitudes quotidiennes, nos activités sociales et professionnelles, et nos moments de loisirs, près ou loin de chez nous, dans les associations et clubs sportifs, les allées des centres-villes, les restaurants, les musées, les salles de spectacle, les parcs, les sentiers… D’où ce nouveau dossier tourisme, loisirs et handicap.

En effet, dans une optique positive, nous avons décidé de maintenir malgré tout ce numéro de mai-juin traditionnellement dédié chaque année au tourisme et aux loisirs accessibles. Pour vous permettre de patienter en rêvant à des jours meilleurs, mais aussi pour continuer à valoriser les nombreux acteurs du tourisme, qui connaissent eux aussi une crise sans précédent, et qui auront besoin de tous les soutiens possibles une fois que les risques sanitaires seront écartés.

Ainsi, nous vous proposons à travers ce dossier un échantillon de destinations, sorties et divertissements accessibles. Vous y trouverez également des reportages et interviews mettant en avant les nombreuses initiatives menées en faveur du développement d’activités de loisirs ouvertes à tous et adaptées aux besoins et attentes spécifiques de chacun.

En parallèle de ce dossier tourisme, loisirs et handicap, vous retrouverez dans ce magazine toutes vos rubriques habituelles : actualités, politique, accessibilité, santé, bibliothèque, nutrition, droits, culture, mode… sans oublier notre dossier Emploi, formation et handicap.