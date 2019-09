Procréation en danger: une enquête sur Arte

“Nous sommes en permanence soumis à une vaste expérimentation”, prévient dans le film, diffusé mardi 25 novembre à 21H00 sur Arte, une chercheuse danoise qui incrimine non pas une molécule, mais l’effet combiné de plusieurs substances, jamais mesuré.

Les deux auteurs, Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade, ont fait le tour des laboratoires de recherches européens, principalement danois et américains qui, les premiers, ont mis en lumière puis confirmé la perturbation des appareils reproducteurs masculins.

Pour le professeur danois Niels Skakkebaek, directeur de recherches à l’hôpital universitaire de Copenhague, ce phénomène est “potentiellement aussi grave que le changement climatique”.

En 1992, l’étude de ce pionnier constatant la division par deux du nombre de spermatozoïdes chez les jeunes Danois est accueillie par de violentes critiques, l’industrie monte au front. Mais la biologiste américaine Pr Shanna Swan, mandatée par l’Académie des Sciences des Etats-Unis la confirme, puis le Pr Pierre Jouannet, de l’hôpital Cochin à Paris.

Parallèlement, les études conduites sur la faune sauvage montrent une féminisation des populations de poissons ou d’amphibiens dans certains cours d’eau exposés aux pesticides. En Floride, le Pr Lou Guillette constate que les alligators naissent avec des attributs virils réduits.

“Dans cette histoire, on a un faisceau d’arguments qui convergent: la corrélation entre l’altération de la fertilité et l’exposition aux perturbateurs endocriniens”, explique le Pr René Habert, de l’Université Paris-Diderot. Avec l’INSERM, il vient de démontrer pour la première fois sur l’homme, l’impact direct des phtalates sur l’appareil reproducteur masculin.

Or les phtalates, des assouplisseurs de plastique, sont omniprésents dans l’environnement moderne, tout comme les retardateurs de flammes, les PCB ou les pesticides, mis sur le marché par l’industrie chimique.

Pour le Pr Habert, il s’agit là “d’un problème majeur: on pourra toujours faire des bébés, mais en recourant de plus en plus à la procréation assistée”. Ce qui est déjà, en Europe, le cas d’un couple sur huit.

Comme lui, Annie Sasco, épidémiologiste du cancer de l’Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de Développement (ISPED) de Bordeaux, juge qu’il est urgent d’agir, au nom du principe de précaution.

“Inutile d’attendre des preuves. On a vu ça par le passé avec le tabac ou l’amiante. On a aujourd’hui, avec les phtalates et autres, suffisamment d’arguments pour appeler, au minimum, à la vigilance. On détecterait mieux les cancers si on surveillait mieux les nouvelles expositions”, insiste-t-elle.

Après “Le Monde selon Monsanto” sur les OGM l’an dernier, Arte poursuit avec “Mâles en péril” une série consacrée à la santé environnementale. La diffusion du film, mardi, sera suivie d’un débat en présence de la secrétaire d’Etat à l’Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet qui organise, le même jour, un colloque européen sur le thème “Environnement chimique, reproduction et développement de l’enfant.