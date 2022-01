Proches aidants : L’Unafam alerte sur leurs conditions de vie

Ecouter article Ecouter article

À travers la publication de la 2e édition de son baromètre des proches aidants, l’Unafam alerte sur la dégradation des conditions de vie des aidants.

Suite à la Journée nationale des aidants, l’Unafam, l’association qui accompagne l’entourage des personnes vivant avec des troubles psychiques, a publié la deuxième édition de son baromètre des proches aidants, statut qui concernerait environ 11 millions de Français aujourd’hui. L’association déplore les manquements et abandons qu’ils subissent au quotidien.

« À l’heure où l’ONU condamne la France pour sa politique du handicap, et cible tout particulièrement sa mauvaise prise en compte du handicap psychosocial, plus de 4 000 répondants, des témoignages de proches aidants et de personnes vivant avec des troubles psychiques, révèlent la non-effectivité des droits et les déficits criants d’offre, se désole ainsi l’Unafam. Nous sommes encore loin d’une société inclusive pour tous. Un terrible constat, une urgence à agir. Il est plus que temps de passer des paroles aux actes afin de transformer concrètement le quotidien de ces millions de Français et d’aider les proches aidants dans ce parcours du combattant. En un an, pour 30% des répondants, le quotidien de leur proche malade s’est aggravé ».

Entre stigmatisation et non-respect des droits

Ainsi, le baromètre démontre une stigmatisation des troubles psychiques toujours omniprésente et des situations de discriminations. En effet, 69% des répondants déclarent que la maladie de leur proche est représentée de façon stigmatisante et anxiogène dans la presse (contre 65% en 2020).

Ce qui se conjuguent à d’autres difficultés puisque plus de 30% déclarent que leur proche vit chez eux et moins de 20% des personnes vivant des avec troubles psychiques travaillent. Des situations inacceptables pour l’association.

« Pour rendre enfin les droits effectifs, il faut répondre aux besoins des personnes, leur permettre d’accéder aux dispositifs de logement accompagné, de maintien dans l’emploi, de compensation du handicap ».

Baromètre des proches aidants – UNAFAM – 2021

Des proches aidants, ignorés, laissés de côté

En parallèle, l’Unafam estime que la psychiatrie doit repenser la place de l’entourage, en rapportant que 71% des proches aidants ont le sentiment de ne pas être suffisamment accompagnés dans le parcours de soins de leur proche, et que 54% ne rencontrent jamais l’équipe soignante.

« Le baromètre de l’Unafam montre aujourd’hui encore que ces aidants, présents au quotidien pour leurs proches malades, ne sont pas reconnus comme participants au processus de rétablissement », commente Marie-Jeanne Richard, Présidente de l’Unafam.

Elle ajoute : « Avec cette deuxième édition nous souhaitons interpeller les pouvoirs publics, et en particulier les candidats à l’élection présidentielle, sur la situation toujours critique des aidants de personnes vivant avec des troubles psychiques et de leurs proches, notamment sur la question de l’accès aux droits. Il est plus qu’urgent de mettre fin à la discrimination dont ces derniers sont victimes pour leur redonner la force d’avancer. Ce n’est qu’avec une politique volontariste et coordonnée entre tous les acteurs que nous construirons une société plus juste, plus inclusive ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’UNAFAM : https://www.unafam.org/