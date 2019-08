Prochaine programmation en audio-description sur ARTE

ELISA (audiodécrit par AVH)

(France 1995 – 110 minutes)

Diffusé les 27 février à 20h40 – 3 mars à 01h55 – 11 mars à 01h30

Réalisation : Jean Becker

Avec : Vanessa Paradis, Gérard Depardieu, Clotilde Courau, Michel Bouquet…

Suite au suicide de sa mère Elisa, la petite Marie est confiée à la DDASS. Accompagnée de Solange et Ahmed, ses meilleurs amis, elle vit de magouilles, vols et chantages. Adolescente, elle découvre ses origines et un terrible secret sur son père. Bouleversée, Marie part sur les traces de ce père inconnu…

PSYCHOSE (Etats-Unis 1960 – 105 minutes)

Diffusé le 9 mars à 00h38

Réalisation : Alfred Hitchcock

Avec : Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles, John Gavin…

Phoenix, Arizona. Marion Crane et Sam Loomis sont amants mais le manque d’argent compromet leur mariage. Sam doit verser une pension alimentaire à son ex-femme et éponger les dettes de son père. Marion supporte de plus en plus mal cet amour se limitant à des rencontres furtives. De retour au bureau, elle assiste à une transaction immobilière entre un riche client et son patron, qui la charge de déposer à la banque 40 000 dollars. La tentation est trop grande et la jeune femme s’enfuit avec l’argent. Après avoir passé la nuit dans son véhicule et avoir été réveillée par la police, elle change de voiture et doit s’arrêter sous la pluie dans un motel. Celui-ci est tenu par Norman Bates et sa mère. Marion est l’unique cliente…

SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES (audiodécrit par AVH)

(France 2001 – 106 minutes)

Diffusé les : 10 mars à 20h40 – 11 mars à 14h45 – 15 mars à 14h45

Réalisation : Zabou Breitmann

Avec : Isabelle Carré, Bernard Campan, Bernard Le Coq, Zabou Breitmann…

Nathalie conduit sa sœur cadette Claire dans un centre pour amnésiques: Claire, jeune femme réservée d’une trentaine d’années, a reçu un coup de foudre en forêt et elle présente de légers troubles de la mémoire. Le centre Les Écureuils a accueilli quelques années auparavant leur mère, décédée jeune de la maladie d’Alzheimer. Claire va pénétrer au sein d’un univers curieux et décalé où tous semblent atteints de troubles de la mémoire. C’est là qu’elle rencontre Philippe…

AMIGO – LA FIN D’UN VOYAGE (audiodécrit par AVH)

(Allemagne 2010 – 88 minutes)

Diffusé les 11 mars à 20h40 – 11 mars à 14h45

Réalisation : Lars Becker

Avec : Tobias Moretti, Jürgen Prochnow, Ina Weisse, Florian David Fitz, August Zirner…

Il y a vingt ans, Amigo Steiger a participé à un attentat qui a coûté la vie à un patron de banque et à son chauffeur. Il a réussi à s’enfuir en Italie et s’est reconverti dans l’agriculture et l’écotourisme au sud de Naples. Mais le BKA (Office fédéral de police criminelle) est à ses trousses. Deux de ses agents le débusquent dans sa ferme. Des coups de feu éclatent. L’un des policiers est grièvement blessé et Amigo s’échappe une fois de plus. Convaincu qu’il a été trahi, il retourne à Hambourg pour retrouver ses anciens camarades, dont Alexander Bosch, éditeur menacé de faillite, et sa femme Maxime, avec laquelle Amigo a eu autrefois une liaison.

Lundi 7 mars et samedi 12 mars

« Faites vos jeux » dans l’émission « À Vous De Voir »

Sur France 5 lundi 7 mars à 8 h 30 (hertzien) et Samedi 12 mars à 22 h 30 (Rediffusion sur le câble et satellite, ADSL et TNT)

Alexandre et Nicolas, aveugles, sont fans de jeux vidéo. Aussi incroyable que cela puisse paraître, leur cécité ne les empêche ni de jouer, ni de battre allègrement des voyants sur des jeux pourtant non adaptés.

Christine, maman d’un petit garçon aveugle, préfère les jeux de société. Elle en a adapté près de 300 et organise régulièrement des après-midis ludiques à son domicile parisien.

Pour Nicole, malvoyante et Yvon, aveugle, tous deux retraités et bridgeurs confirmés, le jeu est un moyen d’entretenir les cellules grises tout en passant de bons moments entre amis.

Des amis, Vincent en compte de nombreux qu’il n’a pourtant encore jamais rencontrés. Passionné de jeux de rôle, ce jeune étudiant en informatique, aveugle, a créé de toutes pièces son propre jeu en réseau.

Entre jeu de société et improvisation théâtrale, le jeu de rôle, nous le verrons, se joue également autour d’une table.

Les films “À Vous de Voir” sont archivés environ deux jours après la date de leur dernière diffusion et peuvent être visionnés sur le site de France 5 en suivant ce lien : http://www.france5.fr/a-vous-de-voir/archives/

Samedi 12 mars – Le musée du bout des doigts

Au musée d’Art Contemporain, découverte de l’exposition de Pascale Marthine Tayou : Visite en tous sens

Samedi 12 mars 2011 à 14h30 – Durée : 1h30

Rendez-vous à l’accueil du musée

Entrée et visite gratuite pour les personnes handicapées et accompagnateurs.

Parcours en tous sens

L’exposition de Pascale Marthine Tayou se prolonge dans la ville : des œuvres s’invitent dans l’espace urbain, sur une place, dans une boucherie, une église, un supermarché…

Ce parcours propose une déambulation et une découverte insolite des œuvres, des lieux et des populations.

Pour l’artiste, l’exposition est un point de rencontre entre les hommes.

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à contacter l’organisateur des visites : Christian Cordier au 06.09.64.53.66

Le Musée du bout des doigts organise d’autres rencontres les 16 et 30 mars (Voir Les Nouvelles de Valentin n° 9)

Lundi 14 Mars 2011

Film en audio vision : « Rien à déclarer » au cinéma Pathé Bellecour

En partenariat avec l’AVH Paris, le cinéma Pathé de Lyon Bellecour vous propose 3 séances exceptionnelles en audio vision à 11 h, 14 h et 16 h 30 – Durée 1 h 48.

Une comédie franco-belge, Réalisé par Dany Boon , avec Dany Boon et Benoît Poelvoorde.

Synopsis : 1er janvier 1993 : passage à l’Europe. Deux douaniers, l’un belge, l’autre français, apprennent la disparition prochaine de leur poste frontière situé dans la commune de Courquain France et Koorkin Belgique.

Des casques vous seront distribués à l’entrée.

3 bénévoles de l’AVH seront là pour vous accueillir et vous guider.

Patrick Saonit, le responsable de l’audiovision AVH Paris sera présent.

5 euros l’entrée à payer au cinéma.

Inscription uniquement par téléphone au 04.78.52.42.90 au plus tard le 11 mars.

Jeudi 17 mars 2011 de 17 h 30 à 20 h

Conférence de Bruno Benoît Professeur d’histoire contemporaine à l’Institut des sciences politiques de Lyon

dans la salle Latreille – 23 rue de Bourgogne 69009 LYON

Entrée du théâtre TNG, deuxième étage.

Accès métro D station Valmy

Attention, l’entrée du théâtre est à l’angle de la rue Tissot.

Le Comité Louis Braille vous invite à venir assister à une conférence sur les principales personnalités qui ont contribué au développement de la Ville de Lyon au cours de la première moitié du 20ème siècle.

Le conférencier, Bruno BENOÎT parlera, avec talent et humour, d’Edouard Herriot, mais aussi de Laurent Bonnevey, du docteur Locard et de Justin Godard qui ont grandement participé au rayonnement de notre ville de Lyon.

Quels sont leurs liens ? Qu’est-ce qui les caractérise ? Que reste-t-il d’eux aujourd’hui ?

Afin de couvrir les frais de cette soirée, il vous sera demandé une participation de 5 € par personne à régler à l’entrée ou que vous voudrez bien adresser par chèque au siège du CLB avant le 10 mars – 7 rue Major Martin 69001 LYON

Tél pour informations : 04.72.16.93.77 – mail : comitelouisbraille@laposte.net

Vendredi 18 mars

LOTO au centre de gériatrie de Caluire, 14, rue Pasteur

Vendredi 18 Mars l’Association « Les Amis de l’hôpital gériatrique du Docteur F. DUGOUJON » organise une soirée LOTO au profit des résidents.

Début des 4 parties : 20 h – Fin vers 23 h 15

Il est recommandé de venir au moins 30 mn avant le début des jeux.

Des cartes de loto en braille et magnétiques seront prêtées par l’UNADEV.

De nombreux lots sont à gagner

Un buffet sera ouvert dès 18 h 30

Inscriptions et renseignements : Anne-Laure 04.37.24.93.74

Lundi 21 mars à 14h30

Prochain film en audio vision à l’Espace Valentin Haüy – 97, Boulevard des Belges

TRAINING DAY

Avec Denzel Washington, Ethan Hawke, Tom Berenger

Interdit aux moins de 12 ans

Long-métrage américain . Genre : Policier – Durée : 2 h 01 min

Date de sortie cinéma : 7 novembre 2001

Synopsis : Jake Hoyt est une nouvelle recrue de la police de Los Angeles. Décidé à devenir inspecteur, il sollicite une mise à l’essai de 24 heures auprès du sergent chef Alonzo Harris, un vétéran de la lutte antidrogue qui opère depuis douze ans dans les quartiers les plus chauds de la ville.

D’emblée, Harris fait monter la pression, considérant Jake comme un gamin, raillant sa candeur et son inexpérience. Commence alors une longue et périlleuse tournée à travers les bas-quartiers, les premiers contacts rudes avec les dealers et les informateurs, la découverte d’un monde trouble où Harris se meut en grand seigneur.

Peu à peu, Jake apprend à connaître le policier : son cynisme et son jusqu’au-boutisme fanatique, qui les entraîneront dans des situations de plus en plus dangereuses.

La prochaine séance aura lieu le lundi 18 AVRIL 2011.

Anne-Laure FRANCHI – 04.78.52.42.90