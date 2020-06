Prix Unafam 2010

Pour la quatrième année, l’Unafam souhaite distinguer deux jeunes chercheurs par l’attribution de deux prix de 5 000 euros. Ces prix sont financés par les dons des familles adhérentes à l’Unafam. Les travaux devront concerner les psychoses de l’adolescent et de l’adulte et avoir donné lieu à une soutenance de thèses de sciences, y compris de sciences humaines et sociales. L’annonce détaillée, le dossier de candidature ainsi que la composition du Comité Recherche de l’Unafam , peuvent être consultés et téléchargés sur le site: www.unafam.org Attention : date limite des envois : vendredi 28 mai 2010