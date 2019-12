Prix OCIRP « Acteurs Économiques & Handicap » : lancement de la 3e édition et nouvel appel à projets

S’engager et agir de manière concrète pour le bien-être et le mieux vivre des personnes handicapées, telle est l’ambition de l’OCIRP, Union d’institutions de prévoyance, qui a créé en 2008 le prix « Acteurs Économiques & Handicap ». Une initiative dont la volonté est de faire connaître et de valoriser les actions réalisées par les acteurs privés, publics ou issus de l’économie sociale, au bénéfice des personnes handicapées dans la société.

Le cœur de métier de l’OCIRP est d’agir pour l’amélioration de la protection sociale des salariés grâce en particulier à un système de garantie de prévoyance du handicap. La création du Prix « Acteurs Economiques & Handicap » s’inscrit dans cette démarche et a pour objectif de faire connaître les actions « d’innovation et de sensibilisation » menées par l’ensemble des acteurs économiques en vue de favoriser l’insertion des personnes handicapées dans la cité. En 2010, l’OCIRP et ses partenaires que sont l’AGEFIPH, l’ANDRH, le CCAH, le FIPHFP, la FIH et l’ODAS, poursuivent leur soutien à cette prise de conscience collective.

Un baromètre pour en mesurer les évolutions dans la société

L’OCIRP a également lancé un baromètre – unique en France – pour mesurer l’engagement de l’ensemble des acteurs économiques en faveur du handicap. Outil de suivi et d’évaluation des initiatives menées, ce baromètre propose une analyse détaillée et chiffrée de l’ensemble des dossiers reçus dans le cadre du Prix. Publié tous les ans, c’est un indicateur concret des acteurs qui se mobilisent pour une intégration positive des personnes handicapées, avec une vision qui se veut prospective pour permettre de préparer la situation d’aujourd’hui à celle de demain.

Lancement le 7 décembre 2009 et appel à candidatures

Pour le lancement de cette 3ème édition, l’OCIRP organise une soirée le lundi 7 décembre prochain à partir de 18H au Press Club (Paris 8ème), au cours de laquelle l’association Argos – nominé du Prix OCIRP 2009 – présentera l’exposition « Les déglingués » qui valorise BD, caricatures et dessins humoristiques du monde entier sur le thème du handicap. Dans le cadre d’un nouvel appel à projets, les acteurs économiques, publics, privés et de l’économie sociale, seront donc invités de nouveau à concourir et à participer à cette sensibilisation d’envergure.

La nouvelle édition du Prix « Acteurs Économiques & Handicap » récompensera tout type de projet portant sur l’emploi et l’accessibilité, mais aussi et surtout sur l’accès à la culture, au sport ou aux loisirs. Avec une mention spéciale cette année sur le thème de l’éducation et de la formation qui représentera un prix supplémentaire (soit au total huit prix décernés : deux prix dans chacune des trois catégories d’acteurs économiques du public, du privé et de l’économie sociale, plus un prix sur le thème « Education/Formation » et un prix spécial « coup de coeur » du jury).

Les lauréats de l’édition 2009

Catégorie Acteurs publics

1er prix : l’Université de Bourgogne

Grâce aux nouvelles technologies, l’Université de Bourgogne propose une plus grande autonomie aux étudiants handicapés ne pouvant pas être présents en cours (hospitalisés, malades) ou atteints de troubles moteurs invalidants, ne leur laissant pas la possibilité de prendre des notes de façon autonome. Ce nouveau dispositif permet d’enregistrer les cours en direct afin de les « podcaster » (envoyer à distance) sous forme de fichier audio (éventuellement vidéo + diaporama).

2e prix : le Parc National des Pyrénées

Dans le cadre de son Programme d’Aménagement 2005-2009 et suite à l’année européenne des personnes handicapées, le Parc national des Pyrénées a souhaité mettre l’accent sur l’accès au milieu naturel pour tous. Cette accessibilité a pu être obtenue grâce à la mise aux normes des maisons du Parc national, la réalisation de documents d’information et de communication adaptés, la formation des agents, l’embauche de personnes handicapées…

Catégorie Acteurs privés

Prix entreprises cotées : EDF Alsace

L’accompagnement et le maintien dans l’emploi d’une personne en situation de handicap psychique nécessitent un véritable engagement des équipes managériales. C’est le défi de la délégation régionale de EDF qui a signé une convention de partenariat avec l’association Route Nouvelle Alsace, qui a pour objectif de créer, développer et gérer des structures pour personnes handicapées psychiques. Cette convention « Handipsy » vise à maintenir dans l’emploi des salariés de EDF en situation de handicap psychique.

Prix entreprises non cotées : Aquitaine Artifices – Les artisans artificiers

1er prix : la Fondation Entrepreneurs de la Cité

Elle propose une assurance aux créateurs d’entreprise à coûts très faibles grâce à un système de mécénat. Cette assurance couvre les risques santé, arrêt de travail, dommages et responsabilité civile. Elle est également proposée aux créateurs d’entreprise handicapés qui peuvent alors accéder aux mêmes garanties que les autres, aux mêmes tarifs, sans qu’il soit nécessaire de leur composer un produit d’assurance spécifique.

2e prix : APF Rhône

La volonté de maintenir le plus longtemps possible les personnes handicapées à leur domicile implique le rôle prépondérant et grandissant de leurs proches. La délégation départementale du Rhône de l’APF a bâti un projet d’aide dédié aux aidants (parents, famille) de personnes en situation de handicap dépendantes vivant à domicile. Appelé « les Fenottes », ce projet comporte trois volets :

– Le volet du répit par la venue à domicile d’une « Fenotte »* (Fenotte : compagne du « gone » ou garçon en parler Lyonnais)

– Le groupe de parole des aidants : lieu d’écoute et d’échanges entre les aidants familiaux.

– La formation des aidants familiaux.

Prix « Coup de cœur » du jury

Guerlain

Guerlain propose des soins pour une clientèle handicapée, grâce à un accueil personnalisé et une mise en accessibilité de ses locaux des Champs Elysées. Une vingtaine de personnes ont été formées à l’accueil et à la prise en compte des besoins spécifiques des clients en situation de handicap, que ce soit des personnes ayant des difficultés motrices, sensorielles ou atteintes d’autres pathologies invalidantes.

Un bel exemple d’intégration professionnelle et économique réussie de travailleurs handicapés au sein de la structure Aquitaine Artifices où 15 salariés, reconnus travailleurs handicapés sur 21, ont reçu une formation et bénéficient d’horaires adaptés pour pouvoir travailler dans une entreprise artisanale de feux d’artifice.

Catégorie Acteurs de l’économie sociale