Prix Internationales Design for All Foundation encore un mois pour vous inscrire

La 6ème édition des Prix Internationales Design for All Foundation de Bonnes Pratiques recense les efforts, grands et petits, dans le domaine de « Design for All », autrement connu comme Conception Universelle, que réalisent des administrations, des entreprises, des organismes sans but lucratif et des professionnels à l’échelle mondiale. Ce faisant, ils visent à démontrer que l’implémentation du « Design for All » sous toutes ses formes contribue à améliorer la qualité de vie de tout le monde.

À la Design for All Foundation nous sommes convaincus que nos prix ne devraient pas être une compétition, mais que nous devrions valoriser chacune des « Bonnes Pratiques » résultant de l’identification d’un besoin ou d’un problème et satisfaisant aux attentes et critères des clients et/ou utilisateurs. Donc lors de cette édition nous reconnaîtrons la valeur de chacune des « Bonnes Pratiques » qui satisferont aux critères d’excellence.

Toutefois, chaque année un jury international sélectionne 5 cas parmi les Bonnes Pratiques pour élire, comme les lauréats des Prix Internationaux de la Design for All Foundation. Celles-ci seront les exemples qui se démarquent en terme de leur impact et qui indiquent la voie à suivre pour une meilleure mise en œuvre de Design for All/Conception Universelle.

Dates clé