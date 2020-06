Prix Handi-Livres 2014 : huit ouvrages mis à l’honneur

La 9e cérémonie de remise des prix littéraires Handi-Livres a eu lieu le 24 novembre dernier au sein de la Bibliothèque Nationale de France (BNF). Créé en 2005 par le Fonds de dotation Handicap & Société, et co-organisé depuis 4 ans avec la BNF, Handi-Livres a pour but de valoriser « un autre regard sur le handicap » et de récompenser les auteurs d’ouvrages de langue française « centrés sur le thème du handicap pour contribuer à une meilleure connaissance de ce dernier, et améliorer l’intégration des personnes handicapées dans la société ».

Parmi les lauréats :

– Roman : “Vingt-sixième étage” d’Alain Bron (In octavo). L’auteur y raconte le monde cynique et cruel d’une entreprise à travers plusieurs personnages dont un employé aveugle.

– Biographie : “Plus fort la vie” (Arthaud) dans lequel Philippe Croizon, amputé des quatre membres après son électrocution, raconte comment il a relié les cinq continents à la nage. Le livre a été écrit en collaboration avec Emmanuelle Dal’Secco, journaliste.

– Guide : Deux ouvrages ex aequo : “Trouble des apprentissages : dictionnaire pratique” de Jérôme Bessac (Tom Pousse) et “Mix & Délices“, élaboré par le Réseau Lucioles. Ce dernier présente 80 recettes de cuisine adaptées aux personnes présentant des troubles de l’oralité, de l’alimentation et de la digestion.

– Jeunesse Enfant : “Chien guide pour la vie” de Laure Perrin et Béatrice Rodriguez (Akela). Ce livre met en scène Akela, un vieux loup aventurier, qui ouvre ses carnets pour délivrer à Tom, un jeune garçon, ses connaissances et ses secrets à propos des chiens guides.

– Jeunesse Adolescent : “Les Autodafeurs” de Marine Carteron (Le Rouergue) raconte les aventures d’Auguste et de sa petite sœur autiste Césarine.

– Livre adapté : Quant à la retranscription de “Petit Duvet” de Sandrine-Marie Simon (Mes mains en Or !), une promenade audio-tactile à la ferme.

– Mention spéciale : Le jury a souhaité décerner une Mention spéciale à “Homo erectus, le combat d’une profession” (Cherche Midi) de l’orthoprothésiste Philippe Fourny pour saluer la qualité de l’ouvrage.

Plus d’infos : www.fondshs.fr