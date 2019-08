Prix Handi-Livres 2013 : découvrez les 25 candidats sélectionnés !

Dans le cadre de la 8 ème édition du Prix littéraire Handi-Livres, le Fonds Handicap & Société par Intégrance a lancé son appel à candidature en mars 2013. Cette année, se sont plus de 140 ouvrages qui ont été présentés pour participer au prix littéraire parmi lesquels le Comité de Sélection a choisi 25 œuvres.

Le Prix Handi-Livres a pour but d’encourager les auteurs et de mettre en lumière des personnes handica- pées ou des ouvrages traitant du handicap. Le choix a été difficile et les conversations animées entre les membres du Comité de Sélection compte tenu de la richesse et de la qualité des œuvres proposées.

Au final, les 25 livres nominés sont :

Catégorie « Roman »

Malentendus / Bertrand LECLAIR / Editions Actes Sud

Une simple p’tite annonce / Loïc LEDOEUFF / Edilivre

Un jour ils entendront mes silences / Marie-Josée MARTIN / Editions David

Elle danse avec la folie / Mélanie FORTIN / Editions JCL

La déroute de l’hippocampe / Sybil de Ligny / Editions le Vistemboir

Catégorie « Biographie »

Défiguré. Le poids de la différence / Pascal DOUBLET / Auto édition

Un hurluberlu dégingandé et une demi-portion / Séverine ARNELD HIBON / Editions de l’Emmanuel

L’empereur c’est moi / Hugo HORIOT / L’Iconoclaste

Je suis née morte / Nathalie Heirani SALMON-HUDRY / Au vent des Iles

Portrait de l’écrivain en déchet / Yves MABIN CHENNEVIERE / Editions du Seuil

Catégorie «Guide»

Artibois – 35 ans d’audace sociale et solidaire. L’entreprise improbable / Collectif / les Arènes Moment de vie.

Enseigner en CLIS avec des enfants autistes, le champ des possibles… / Anne-Valérie DELAPLACE / Auto édition

Frères et sœurs, une place pour chacun / L’équipe de Déclic / Déclic

L’équithérapie dans l’accompagnement de l’enfant handicapé mental / Dr Rosa PEREZ / Picktos d’Angles

Handicap freaks et compagnie / Sandrine APERS et Guillaume de CHITEL / Les points sur les i

Catégorie «Jeunesse»

Non merci ! / Claudine le GOUIC-PETRO /BAYARD Editions

Victor et Philomène / Claire RENAUD / L’Ecole des Loisirs

Lulu et Fred – Une dent contre les mémés / Nicolas ROBIN, Jean-Jacques THIBAUD, Cécile / Le Lombard

Loupin et son aventure à 3 pattes / Florence MEJECASE / Les Editons de La lune vague

Une chenille dans le cœur / Stéphane JAUBERTIE / Editions Théâtrales

Catégorie « Livre adapté » Langue des signes française / Sous la direction de Stéphane GONZALEZ / Editions Belin

Louis Braille, l’enfant de la nuit / Lu par Jean-Claude DONDA / Gallimard Jeunesse

La troisième vengeance de Robert Poutifard / Lu par Jean-Claude MOURLEVAT / Gallimard Jeunesse

L’Etoile de mer au fil de l’eau / Caroline MORIN / Mes mains en or

Vivre avec la dyslexie / Christine PHILIP et Frédérique LAHALLE / INS HEA