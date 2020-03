Prix Handi-Livres 2010: appel à candidature

La Mutuelle Intégrance lance aujourd’hui son appel à candidature pour le Prix Handi-Livres 2010. Tous les auteurs et maisons d’éditions souhaitant participer au prix, sont invités à faire parvenir leurs candidatures à la mutuelle. En pérennisant ce prix littéraire, Intégrance poursuit sa volonté de contribuer à une meilleure connaissance du monde du handicap, pour une meilleure intégration des personnes handicapées dans la cité. Handi-Livres a pour but d’encourager les auteurs et de mettre en lumière des personnes handicapées ou des ouvrages traitant du handicap.

Sous la Présidence de Robert Hossein, depuis sa création, le prix connaît un véritable succès. Il est l’occasion de réunir chaque année les personnes handicapées ainsi que tous les acteurs du handicap (associations, personnel du médico-social, personnalités du monde du handicap…).

Qui peut participer ?

Les personnes handicapées ou valides ayant publié un ouvrage traitant du handicap.

Quelles sont les catégories récompensées ?



Il y a 5 catégories :

> Roman, un ouvrage dont le héros est une personne handicapée ou dont le thème central traite du handicap ;

> Biographie, un livre racontant sa propre expérience du handicap ou celle d’un proche ;

> Guide, un ouvrage contenant des renseignements pratiques facilitant la vie quotidienne des personnes handicapées ;

> Livre lu: un texte littéraire retranscrit sur un support audio

> Livre jeunesse, un ouvrage dont le héros est une personne handicapée ou dont le thème central traite du handicap, et qui s’adresse spécifiquement aux enfants et adolescents.

Quelle est la date limite du dépôt de candidature ?

Les dossiers de candidature Handi-Livres sont à déposer avant le lundi 21 juin 2010.

Comment s’inscrire ?

Pour recevoir un dossier de candidature avec le règlement du prix 2010, il faut envoyer une demande :

> soit par mél à : dc@integrance.fr

> soit par courrier à : Mutuelle Intégrance

Prix Handi-Livres

89 rue Damrémont – 75882 Paris cedex 18

Quand a lieu la remise des prix ?

Courant du 4ème trimestre 2010