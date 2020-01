Prix Emploi pour tous : Les inscriptions de la nouvelle édition sont ouvertes

Prix Emploi pour Tous 2020 : Les inscriptions sont ouvertes !

EASPD et LADAPT sont heureux d’annoncer que les inscriptions pour le Prix Emploi Pour Tous 2020 sont désormais ouvertes !

Arrivé à sa quatrième édition, ce prix européen a pour objectifs de :

Promouvoir des stratégies qui facilitent l’emploi des personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire.

Leur apporter des opportunités équitables dans l’accès à des emplois rémunérateurs.

Leur permettre d’accéder à une meilleure autonomie et indépendance en termes d’emploi et de stabilité financière.

10 pratiques prometteuses seront sélectionnées et publiées dans le Livret Emploi Pour Tous 2020, puis 6 organisations seront sélectionnées et invitées à la conférence européenne “Emploi des personnes en situation de handicap » qui se tiendra à Paris les 4 et 5 mai 2020. Elles auront l’opportunité de présenter leur système, modèle ou programme.

Deux catégories sont ouvertes

Entreprises/employeurs qui promeuvent de meilleures opportunités d’emploi pour les personnes en situation de handicap.

Structures médico-sociales et sanitaires qui mettent en œuvre des pratiques d’une qualité exceptionnelle dans le champ de l’emploi pour les personnes en situation de handicap.

Critères d’éligibilité des projets :

Se dérouler dans le cadre d’une structure d’accompagnement ou d’une entreprise ;

S’investir dans l’inclusion dans l’emploi des personnes portant des handicaps physiques/mentaux/intellectuels/sensoriels ;

Avoir prouvé une réelle volonté d’intégrer les personnes en situation de handicap par le biais d’opportunités de travail et de carrière ;

Être une pratique toujours active à ce jour ;

Avoir des projets d’activités futures ;

Être, de préférence, pleinement intégrée dans l’organisation ;

Soutenir/amener à des opportunités d’emploi, en prenant en compte la promotion de l’autonomie et un environnement favorisant la capacité de décider et d’agir ;

Amener à des activités professionnelles lucratives, qui impliquent une rémunération réelle ;

Ne pas avoir été sélectionnée parmi les 10 nominés des précédentes éditions du Prix Emploi pour Tous.

Pour plus d’informations ou pour recevoir le formulaire de candidature, gregorin.vilfried@ladapt.net

Clôture des candidatures le 16 janvier 2020.