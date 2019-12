Prix du DRH numérique : candidatures ouvertes jusqu’au 7 mai 2015

Valoriser les directeurs de ressources humaines qui s’engagent, innovent ou sortent des sentiers battus. Tel est le but du « Prix du DRH numérique » organisé pour la deuxième année consécutive par l’ANDRH, association nationale des DRH.

« L’entreprise est confrontée à une véritable révolution numérique (abolition de l’espace et du temps, interconnexion entre vie professionnelle et vie privée, accélération des rythmes, remise en cause des hiérarchies, management plus collaboratif…, à l’image de ce qui est vécu dans la vie privée (Facebook, Web2.0, Multi-écrans…), expliquent les organisateurs. C’est l’avènement de l’organisation matricielle avec la dilution de la responsabilité, que l’on doit partager et dont on n’a pas entièrement le contrôle. Aujourd’hui les nouveaux enjeux numériques, obligent la fonction RH à élargir ses interventions sur la réorganisation du travail afin de permettre aux entreprises de maintenir et développer leur compétitivité. Le DRH est responsable des talents, de leur recrutement et leur développement. Il a l’opportunité d’être l’acteur majeur de ce bouleversement, gage de plus de réactivité, d’efficacité et de performance. Plus que jamais, le DRH est un tisseur de liens pour que l’entreprise converse, s’anime en interne et s’ouvre à son environnement. La structure de l’entreprise migre des processus, de la hiérarchie, vers la transversalité et le lien social. C’est pourquoi l’ANDRH a créé une commission SIRH et numérique afin de partager cette expertise, pour permettre à ses adhérents de mieux comprendre et accompagner cette transformation en profondeur de l’entreprise ».

Ainsi les objectifs de l’ANDRH sont très larges :

– Promouvoir les DRH qui ont mis en œuvre des solutions innovantes s’intégrant dans la politique numérique de leur organisation.

– Donner des pistes de réflexion aux DRH pour dépasser la simple utilisation des outils numériques, pour acquérir une dimension stratégique.

– Souligner le rôle du numérique comme levier de la performance opérationnelle et collective.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 7 mai 2015.

