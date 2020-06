Prix Design for all : les candidatures restent ouvertes jusqu’au 2 janvier

La compétition pour les Prix Internationaux 2014 de la Design for All Foundation entame sa 5e édition avec une date limite de dépôt de candidature est fixée au 2 janvier.

Cette distinction vise à récompenser los efforts démontrant que la mise en œuvre de la conception universelle contribue à améliorer le cadre de vie de chacun. Cette année, les « bonnes pratiques » qui répondent aux critères et pourraient servir de modèle à quiconque souhaite intégrer le design pour tous dans ses propres domaines d’activité, seront recensées. Parmi les bonnes pratiques présentées, le jury international sélectionnera cinq cas, qui représenteront les « Meilleures Pratiques », comme les lauréats des prix internationaux de la Design for All Foundation. Ceux-ci constitueront les projets d’excellence qui indiqueront la voie à suivre vers l’avenir. La remise des prix aura lieu le 12 février 2014 à Paris, dans le cadre d’Urbaccess, le salon européen de l’accessibilité et la conception universelle.

Inscriptions sur www.designforall.org