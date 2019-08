Prix CNSA Lieux de vie collectifs & autonomie : l’édition 2012 est lancée

Jusqu’au 10 février 2012, les gestionnaires d’établissements médico-sociaux, en collaboration avec leurs architectes, peuvent concourir pour :

– le prix de la réalisation médico-sociale pour personnes handicapées, doté de 30 000 euros par la CNSA ;

– le prix de la réalisation médico-sociale pour personnes âgées, doté de 30 000 euros par la CNSA ;

– la mention spéciale personnes handicapées vieillissantes, récompensée de 10 000 euros par le CCAH ;

– la mention spéciale Alzheimer, valorisée de 10 000 euros par la Fondation Médéric Alzheimer. Les étudiants en école d’architecture peuvent participer au concours d’idées pour la conception d’un lieu de vie collectif pour personnes âgées, récompensé par 12 000 euros de la CNSA.

En organisant ce prix, la CNSA cherche à répondre à un triple enjeu :

– encourager l’évolution des structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées du secteur médico-social pour une meilleure adéquation avec des besoins nouveaux (vieillissement des personnes handicapées, maladie d’Alzheimer…)

– valoriser des réalisations de qualité pour donner des références aux maîtres d’ouvrage et aux concepteurs,

– attirer l’attention des étudiants en architecture sur un thème social important, encore insuffisamment exploré dans les programmes universitaires.

Les lauréats seront désignés par un jury d’experts (responsables de fédérations du secteur, architectes, journalistes spécialisés…) présidé par l’architecte Aymeric Zublena. Le jury apprécie notamment la qualité du dialogue entre le maître d’ouvrage et l’architecte, sa traduction dans l’élaboration du projet d’établissement et du projet architectural jusqu’à la réalisation de l’opération. À noter que comme l’an dernier, ce concours est soutenu financièrement par la Fondation Médéric Alzheimer et le Comité national coordination action handicap (CCAH).

Pratique

Le règlement, le détail des conditions de participation et les dossiers de candidature sont disponibles sur le site www.prix-autonomie.cnsa.fr.