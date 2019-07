Appel à projet de l’OCIRP et lancement de l’édition 2009 : s’engager et agir de manière concrète pour le bien-être et le mieux vivre des personnes handicapées, telle est l’ambition de l’OCIRP, qui a créé, en 2008, le prix « Acteurs Économiques & Handicap ». Une initiative, dont la volonté est de faire connaître et de valoriser les actions réalisées, au bénéfice des personnes handicapées, dans le cadre professionnel et collectif. Il s’agit aussi d’identifier des exemples à suivre.

La première édition fut un succès avec 250 dossiers et une très grande diversité d’actions originales présentées. En 2009, l’OCIRP continue d’accompagner cette prise de conscience collective, en faveur de l’insertion des personnes handicapées dans la société. Faire évoluer les mentalités, modifier les comportements sur ce thème mobilisateur et faire reconnaître son importance auprès de tous est l’objet de ce prix. Les acteurs économiques, publics, privés et de l’économie sociale, sont invités à concourir et à participer à cette sensibilisation d’envergure.

Candidatures et dossiers à remettre, à l’OCIRP, au plus tard le 15 avril 2009. Remise des Prix prévue le 17 juin 2009, à Paris.

Insertion des personnes handicapées dans la cité

Le handicap est un facteur de vulnérabilité humaine tant au sein de la cellule familiale que dans le monde du travail. La vocation de l’OCIRP est d’agir pour l’amélioration de la protection sociale grâce à un système de garantie de prévoyance du handicap. La création du Prix « Acteurs Economiques & Handicap » s’inscrit dans cette démarche et a pour objectif de faire connaître les actions « d’innovation et de sensibilisation » menées par l’ensemble des acteurs économiques : public, privé et social.

Mettre en valeur des exemples à suivre

Ils décerneront, en juin 2009, sept prix, deux dans chacune des trois catégories d’acteurs économiques, public, privé et social et un prix spécial, « coup de coeur » du jury.

L’OCIRP révèle et partage les initiatives existantes au service de l’insertion du handicap dans l’entreprise.

Brochure d’appel à projet à disposition auprès de Florence Sorin Gomez au 01 44 56 22 56

et sur www.exempleasuivre.com ou par mail : exempleasuivre@ocirp.fr

Comprendre, vouloir partager, savoir aider, agir efficacement et communiquer pour le dire. La seconde édition du Prix « Acteurs Économiques & Handicap » récompensera tout type de projet portant sur l’amélioration des conditions de travail, de reclassement ou de maintien dans l’emploi, l’accompagnement de parcours, l’accessibilité à des postes à tous les handicaps, ou encore les actions de prévention, d’information, artistiques et culturelles. Le jury sera, à nouveau, présidé par Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes handicapées et Marie-Sophie Desaulle, directrice de l’Agence régionale de l’hospitalisation de Poitou-Charentes.