Prix « acteurs économiques et handicap de l’OCIRP » lancement de l’édition 2009

S’engager et agir de manière concrète pour le bien-être et le mieux vivre des personnes handicapées, telle est l’ambition de l’OCIRP, qui a créé en 2008 le prix « Acteurs Economiques & Handicap ». Une initiative, dont la volonté est de faire connaître et de valoriser les actions réalisées au bénéfice des personnes handicapées, dans le cadre professionnel et collectif.

La première édition fut un succès avec 250 dossiers et une très grande diversité d’actions originales présentées. En 2009, l’OCIRP continue d’accompagner une prise de conscience collective en faveur de l’insertion des personnes handicapées dans la société. Faire évoluer les mentalités, modifier les comportements sur ce thème mobilisateur et faire reconnaître son importance auprès de tous est l’objet de ce prix.

Les acteurs économiques, publics, privés et de l’économie sociale, sont invités à concourir et à participer à cette sensibilisation d’envergure. Le Prix 2009 est organisé en association avec France Info et par Tribulis.

Les candidatures et dossiers sont à remettre, à l’OCIRP, au plus tard le 15 avril 2009. La remise des Prix est prévue le 17 juin 2009 à Paris.

pour en asvoir plus cliquer ci-dessous

http://www.ocirp.fr/Prix-Acteurs-Economiques-Handicap,109.html