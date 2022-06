Prise en charge des troubles dys- : les solutions de Michèle Mazeau

Ecouter article Ecouter article

Dans son nouveau livre, la médecin revient sur toutes les questions auxquelles pourraient être confrontés les parents lors de la prise en charge des troubles dys.

« Prise en charge et rééducation des troubles dys- » est le nouvel ouvrage de Michèle Mazeau, spécialiste des troubles neurodéveloppementaux, et notamment de ceux liés aux troubles dys. Le livre est destiné aux familles, et à tous ceux confrontés à la prise en charge des troubles dys- ; les lecteurs y trouveront des indications pour les aider dans l’accompagnement des actions thérapeutiques proposées à ces enfants.

De nombreuses questions autour de la prise en charge des troubles dys

L’objectif est de répondre aux questionnements des parents ou des accompagnants de manière simple. Ainsi, dès l’introduction, l’auteure rappelle les spécificités des enfants dys-. « Les dys- traduisent une anomalie ou une atypie dans le “câblage” cérébral […] d’un système cognitif dont les signes se manifestent au cours du développement de l’enfant », explique-t-elle.

Elle expose ensuite toutes les questions que pourraient se poser les proches de ceux-ci. « Prise en charge et rééducation des troubles dys- » approfondit ainsi certains sujets comme le rôle des parents dans la prise en charge des enfants, les adaptations et compensations destinées à ces personnes, mais aussi les mythes et les faux espoirs auxquels peuvent être confrontés les accompagnants. L’ouvrage est ludique et simple à lire, le texte est accompagné de nombreux graphiques pour faciliter sa compréhension.

« Il est important que les parents se posent en partenaires des soignants »

Michèle Mazeau s’attarde aussi sur l’accompagnement par des professionnels de santé et d’éducation des enfants. Une partie de son livre est donc destinée à aiguiller le lecteur vers le professionnel le plus adapté pour accompagner son enfant dans la prise en charge de son trouble dys-. « Il est très important que les parents s’emparent des connaissances essentielles afin d’aider leur enfant […] et se posent en véritables partenaires des soignants et des administrations », écrit l’auteure dans son résumé.

Michèle Mazeau est médecin de rééducation et a déjà écrit de nombreux livres sur les troubles dys-. Après avoir travaillé pendant de nombreuses années en hôpital et dans des SESSAD elle s’est ensuite tournée vers l’écriture de livres et la formation de professionnels.

Le livre coûte 12 euros. Vous pouvez le feuilleter et le commander sur le site de la maison d’édition Tom Pousse.

Loris Castaing

