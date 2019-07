Printemps Extra-Solidaire : un rendez-vous original pour un nouveau regard sur le handicap mental

En France, 140 000 personnes en situation de handicap mental sont accueillies au quotidien dans les 1400 Centres d’Aide par le Travail de notre territoire. Les C.A.T, appelés maintenant E.S.A.T, sont des établissements médico-sociaux dont la mission est de proposer une activité professionnelle aux adultes handicapés. Pour ce Printemps « Extra-Solidaire » de la Place des Abbesses, la Vitrine des C.A.T., et des CAT de Province accompagnés de leurs travailleurs, ont rassemblé, pour vous, toutes leurs richesses de savoir-faire et de savoir-être.

Vins fins, produits du terroir, produits bio, céramiques, foulards, tableaux, artistiques, souvenirs de paris, herbes aromatiques, plantes fleuriset bien d’autres productions seront à l’honneur. Ce Printemps « Extra-Solidaire » est l’occasion unique de découvrir un univers hors du commun.

Les personnes en situation de handicap mental vous attendent pour partager leur poésie de vie, le monde « à leur façon », une joie authentique d’être et de vivre. Dans une ambiance festive, gourmande, créative et conviviale, étonnez votre famille, vos amis, vos voisins :

– Osez mettre votre créativité à l’épreuve de la peinture sur soie, de la céramique, du raku…

– Essayez vous à la fabrication de confiture, de chocolat… au son de l’orgue de barbarie et de la chanson française.

Ateliers de découverte et d’initiation permanents tout au long de la manifestation.

Repartez avec vos créations, riches de souvenirs d’un voyage peu ordinaire

Créée en 1965, l’Association « Centre des Panoyaux » est affiliée à l’Unapei l’Association « Centre des Panoyaux ». Elle gère des établissements parisiens : le CAT de Ménilmontant, « la Vitrine des Cat » et un Centre d’Activités de Jour. Le CAT de Ménilmontant accueille 153 travailleurs dans le XXè arrondissement. Il est, entre autre, spécialisé dans les activités artistiques et artisanales, le cadeau d’entreprise et les prestations de service.

Informations pratiques – Un Printemps « Extra-Solidaire »

Mardi 19 mai de 14 à 21 h

Mercredi 20 mai, de 10 h à 21 h

Jeudi 21 mai, Vendredi 22 mai, de 11 h à 21 h,

Samedi 23 mai et Dimanche 24 mai de 10 h à 21 h

Métro ABBESSES ou PIGALLE – Bus : MONTMARTROBUS ou 67

Entrée libre