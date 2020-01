Printemps du livre : à la découverte d’auteur en situation de handicap

A l’occasion du printemps du livre, l’association ‘Femmes pour le Dire, femmes pour Agir’ organise un rencontre organise une rencontre avec des écrivains en situation de handicap samedi 21 mars de 10h à 18h Maison des associations du XV° arrondissement de Paris (22 rue de la Saïda).

Cet évènement sera parrainé par Benoîte Groult, écrivaine et féministe et Tahar Ben Jelloun écrivain et Animé par Michel Chevalet, journaliste.

Trop souvent, des livres passionnants restent cachés à l’ombre des étagères, au fond des librairies, tout simplement parce que leurs auteurs n’occupent pas le devant de la scène médiatique. D’où l’idée de cette rencontre avec des écrivains en situation de handicap, des auteurs qui ont écrit sur ce sujet et… d’autres.

Le matin : Conférences et tables rondes permettront de rendre visible le combat et l’imaginaire des écrivains handicapés. Y seront présentés des témoignages, des autobiographies, des itinéraires singuliers, des réflexions et analyses autour du vécu du handicap. Des auteurs aux visages multiples et aux aventures riches et inattendues seront à découvrir. Benoîte Groult conclura la matinée.



L’après-midi : Sous la présidence de Patrick Segal les auteurs présenteront et dédicaceront leurs livres

Ecrivains invités :

J.Adam, C. Aicardi, B. Besse-Saige, Ph. Balin,

J.M. Bardeau-Garneret, N. Bedjai, T. Ben-Jelloun,

N. Bellity, A. Benmalek, D. Bourneton, K. Cahanin-Caillaud,

M.M. Carbon, F. Cervellon, C. Chaine, J. Chalude,

M. Chevalet, J. Collard, H. Corvest, E. Emeye,

O. Faure-Olory, C. Gardou, V. Gault, G. Grard,

B. Groult, G. Imberty, E. Laborit, Ph. Le Pelve,

E. Liberge, L. Marzec, J.M. Maillet-Contoz,

D. Mausservey, M.F.Milleron, E. Motsch, M. Nuss, J.C. Parisot, A. Piot, M. Piot, P. Segal, J. Schovanec, D. Siegrist, H.J. Stiker, Ph. Streiff, F. Suchod,

B. & Y. Thomas, L. Vallantin-Dulac, S. Vouzelaud,

E. Zucman…

(liste non exhaustive)