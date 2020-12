Préventica : Le congrès/salon pour la maîtrise globale des risques

Listen to this article Listen to this article





Préventica sera à Toulouse les 9, 10 et 11 juin 2015, et à Lyon les 13, 14 et 15 octobre 2015. Depuis plus de 15 ans, les Congrès/Salons Préventica sont organisés dans les régions de France, à raison de deux rendez-vous par an. Cet événement est aujourd’hui la référence nationale pour tous les acteurs de la maîtrise des risques, tant dans l’entreprise que dans les services publics. En permettant réflexions, retours d’expériences et rencontres professionnelles sur les conditions du bien-être au travail, aussi bien que sur les enjeux de la sécurité globale des entreprises, les Congrès/Salons Préventica s’inscrivent depuis leur origine dans le champ du développement durable des organisations. Experts, dirigeants, élus, professionnels,… sont invités à partager leurs expériences en tribune. 380 stands et plus de 120 conférences seront à la disposition des visiteurs issus de tous les secteurs d’activité : BTP, Industrie, Santé, Grande Distribution, Tertiaire, Administration, Collectivités territoriales…

Plus d’infos : www.preventica.com