Des outils pour prévenir le suicide des personnes âgées devraient voir le jour début 2011 à destination des professionnels intervenant aussi bien à domicile qu’en établissements pour personnes âgées. Un guide très complet permettra de « sensibiliser sur les facteurs de risque spécifiques des aînés et de leur apporter des pistes de réflexion et d’action pour améliorer et compléter leur connaissance sur la question du suicide chez (cette population) et ainsi mieux prévenir le risque suicidaire ».

En France, 28 % des suicides sont le fait de personnes de plus de 65 ans alors que les « aînés » ne représentent que 16 % de la population globale. En 2008, sur un total de 10 571 suicides, 2 950 concernaient des personnes de plus de 65 ans. (source Viva)