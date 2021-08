Prévenir la maladie d’Alzheimer : Une rencontre virtuelle dédiée

Ecouter article Ecouter article





Rencontre virtuelle du collectif Alzheimer ensemble : « Prévenir la maladie d’Alzheimer : une utopie ? »

Après deux rencontres, à Nice et Nantes, dédiées à la société inclusive et à l’accompagnement, le collectif « Alzheimer Ensemble, Construisons l’avenir » poursuit son cycle de rencontres territoriales avec un nouveau rendez-vous sur le thème de la prévention. Celui-ci aura lieu virtuellement le 14 septembre 2021 de 9h30 à 12h. Il sera consacré au thème : « Prévenir la maladie d’Alzheimer : une utopie ? ».

Pour pouvoir participer à cet événement en ligne dédié à la prévention de la maladie d’Alzheimer, vous devez vous inscrire au préalable sur la page internet prévue à cet effet : https://rencontre-collectif-alzheimer.teamresa.net/

Un collectif qui rassemble des acteurs pluridisciplinaires pour l’émergence d’une société bienveillante et inclusive

Le collectif Alzheimer Ensemble a été lancé à l’initiative de la Fondation Médéric Alzheimer. Il rassemble des acteurs pluridisciplinaires indépendants dans le but notamment de relever le défi du vieillissement cognitif et de favoriser l’émergence d’une société bienveillante. La déclinaison de cette démarche s’appuie sur deux grands axes prioritaires du collectif : à savoir l’organisation de rencontres territoriales et la plateforme digitale collaborative Alzheimerensemble.fr – celle-ci est destinée à valoriser les initiatives innovantes développées pour répondre aux besoins des personnes malades et de leurs aidants.