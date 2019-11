Préserver son audition : une nécessité qui concerne tous les Français

Tous les ans, le deuxième jeudi du mois de mars, l’association JNA organise dans toute la France, une grande campagne d’information et de sensibilisation sur l’audition avec de nombreuses animations partout en France : tests de dépistages auditifs proposés au public par les médecins ORL des Centres Hospitaliers publics et par les Audioprothésistes participants à la campagne, conférences, expositions, points et relais d’informations, animations culturelles, ainsi qu’une large diffusion de brochures et de guides pédagogiques d’information et de prévention conçus par l’équipe de la JNA et par les membres de son Comité scientifique.

Pollutions sonores : notre santé peut-elle être menacée ?

Une campagne 2011 axée sur les dangers du bruit dans notre environnement…

Pour sa 14e édition, la Journée Nationale de l’Audition a choisi de s’intéresser à un sujet qui concerne tous les Français, celui des nuisances sonores et de la gêne auditive subies au quotidien par tout un chacun. Cette thématique permet de mettre en lumière les différentes problématiques liées aux pollutions sonores dans notre quotidien et à leurs effets sur la santé.

Véritable sujet de société, le bruit constitue une gêne majeure dans la qualité de vie des Français : bruits domestiques, de transport, de voisinage, de loisirs, bruit au travail…

Une nouvelle enquête nationale 2011 JNA – Ipsos – Réunica pour dresser un état des lieux de la situation du bruit en France

Afin de mieux comprendre les habitudes de vie des Français face à ce fléau moderne, une grande enquête nationale a été réalisée par l’association JNA en collaboration, et avec le soutien de son partenaire Réunica. Cette nouvelle enquête 2011, menée auprès d’un échantillon de 900 personnes, permet de dresser un état des lieux précis de la situation du bruit en France, de ses conséquences et de ses effets sur la population et sur la santé. En outre, l’enquête aborde toutes les situations du bruit subi chez soi au quotidien, à l’extérieur de son domicile, au travail, ou dans les transports…

Découvrez les résultats de cette enquête : http://www.audition-infos.org/jna/presse2/CP_PP_conf.pdf