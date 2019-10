Préservatifs adaptés aux personnes aveugles et malvoyantes : Innovation

Des préservatifs adaptés aux personnes aveugles et malvoyantes grâce à un packaging en braille

Afin de rétablir une équité de traitement entre les personnes voyantes et les personnes aveugles ou malvoyantes, le laboratoire Terpan, expert en prévention contre les IST/MST et fabricant de préservatifs masculins et féminins, lance une nouvelle gamme de préservatifs adaptés avec un packaging en braille destiné à faciliter l’achat de préservatifs pour les personnes mal ou non-voyantes.

« À ce jour, Il n’est pas toujours évident aux handicapés visuels d’avoir accès aux divers modes d’emploi qui peuplent notre vie de tous les jours, commente le laboratoire. La situation peut encore devenir plus problématique lorsque l’on veut avoir accès à un produit qui touche de plus près notre intimité ou notre vie privée. C’est notamment le cas en ce qui concerne les préservatifs où la majorité des préservatifs que l’on trouve dans le commerce ne sont pas lisibles pour les personnes mal-voyantes ou atteintes de cécité ».

Selon le laboratoire, cette nouvelle gamme de préservatifs adaptés avec un emballage en braille devrait toucher un public très large, sachant qu’il y a aujourd’hui en France près de 1,7 million de personnes atteintes d’une déficience visuelle.

« Si le jeune public peut avoir accès à ces données très facilement, la situation peut devenir plus problématique par exemple pour un jeune garçon ou une jeune fille qui dépend de tierces personnes et ce en raison d’un handicap visuel, explique Kamal Yahaoui du Laboratoire Terpan. Les préservatifs adaptés aux publics malvoyants et non-voyants permettent aussi de respecter l’intimité et la pudeur des utilisateurs potentiels ».

Tous les produits ont été testés auprès de personnes mal-voyantes ou atteintes de cécité. Ils sont certifiés CE, un label de qualité qui garantit efficacité et conformité aux normes européennes.

Les prix de cette nouvelle gamme est à peu près équivalent à celui des marques les plus connues : 8,95 euros pour une boite de 10 préservatifs.