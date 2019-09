Présentation générale de la politique du Gouvernement envers les personnes âgées et les personnes handicapées

Présentant son programme de politique générale en faveur du handicap, la secrétaire d’Etat, Valérie Létard déclarait : “La politique du Gouvernement en direction des personnes âgées et des personnes handicapées évolue depuis plusieurs années afin de répondre au mieux aux besoins de nos concitoyens parmi les plus fragiles.”

Cette politique comporte plusieurs volets : l’aide à domicile, le développement des établissements et services, la promotion des actions de qualité. Elle fait intervenir aux côtés de l’Etat plusieurs acteurs : les départements, les caisses de retraite, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, et en partenariat, le monde associatif et les entreprises. Plusieurs modes de financement seront mobilisés : budget de l’Etat, budget de l’assurance-maladie, CSG, contribution de solidarité pour l’autonomie (correspondant à la journée de solidarité), notamment.

Cette politique s’inscrit dans un mouvement de réformes important qui se traduit concrètement dans :

– les plans présentés en 2008 par le Président de la République (plan Alzheimer, plan de création de places pour les personnes handicapées) et les ministres (plan autisme, plan handicap visuel) ;

– la loi hôpital, patients, santé, territoires ;

– le projet de couverture de la perte d’autonomie sous la dénomination de « cinquième risque de protection sociale ».