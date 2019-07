La commune dispose de deux sections spécialisées, en athlétisme à l’ACVA et en tir à l’UTVA. Elle compte aussi plusieurs clubs handisports – FAHVA (haltérophilie), HBVA(basket-ball ) notamment – et de sport adapté. Enfin, des clubs de valides accueillent des licenciés handicapés. Au total, on compte donc près de 285 sportifs handicapés à Villeneuve-d’Ascq.

Et comme la commune compte beaucoup d’établissements spécialisés, l’Office municipal des sports (OMS) est très sollicité. La responsable du handisport, Marie-Fernande Cerri, conseille les personnes i,ntéressées en fonction du sport qu’elles veulent pratiquer. L’OMS disposant de deux fauteuils de sport, cela facilite les essais. Elle aide également les clubs à obtenir des financements.

Une malle pédagogique

En matière de projets en matière de handicap, Marie-Fernande Cerri expliquait à nos confrères de La Voix du Nord : « Nous sommes en train de finaliser la création d’une malle pédagogique avec du matériel pour sensibiliser le public au handicap et intégrer les enfants handicapés. Nous pourrions aller la présenter dans les écoles et pratiquer des activités physiques adaptées avec des enfants valides et leurs instituteurs. Mais cela coûte cher…”