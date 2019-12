Près de 2 000 visiteurs pour la 1ère Journée Métiers & Handicap à Paris !

Après Nantes, c’était au tour de Paris d’accueillir, le jeudi 4 juin 2009 à la Cité des Sciences et de l’Industrie, sa première Journée Métiers & Handicap organisée par Jobekia. A l’occasion de cette première journée organisée en Ile-de-France, le public handicapé, à la recherche d’un avenir professionnel, a pu rencontrer en direct des recruteurs issus de nombreux secteurs d’activité (Banques, Assurances, Distribution, Fonction Publique, etc…) et des représentants de centres de formation en alternance.

Dans un espace labellisé «Tourisme et Handicap», près de 2 000 personnes ont pu découvrir les métiers de 35 entreprises participantes, suivre les conseils de professionnels en matière de recherche d’emploi ou d’orientation et se positionner sur de nombreux postes à pourvoir.

Une journée pour rapprocher travailleurs handicapés et entreprises



Organisées par Jobekia, site Internet dédié à l’alternance et au recrutement de personnes handicapées, ces journées ont pour but d’accompagner ce public dans sa recherche d’emploi par la découverte de nouveaux métiers et permettre aux entreprises de rencontrer et intégrer de nouveaux collaborateurs.

Les prochaines éditions auront lieu à Lyon, le 6 octobre prochain à l’Espace Tête d’Or et à Nantes, courant novembre dans le cadre de la semaine nationale de l’emploi des personnes handicapées. De nombreuses entreprises et centres de formation y sont déjà attendus.