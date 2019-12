Préparation des muscles d’un paraplégique pour le Dakar.

Une start-up wallonne a mis au point un programme très spécifique pour stimuler les muscles de Isidre Esteve, champion d’Europe et d’Espagne en moto enduro. Isidre a participé à dix Dakar et est arrivé à deux reprises en 4e position. Le 24 mars 2007 il fut victime d’un accident au Rally de Almeria : lésion de la colonne et de la moelle avec pour conséquence une importante paraplégie irréversible.

Loin de se laisser abattre, Isidre a repris l’entraînement depuis une année avec pour objectif un incroyable challenge : participer de nouveau au Dakar mais cette fois comme pilote de voiture.

Le poids du corps en position assise durant les longues journées de course écrase les muscles fessiers. Cette compression prolongée sur des muscles paralysés est responsable d’ischémie et de lésions musculaires qui causent l’abandon de la course.

Isidre a fait appel au département médical de la société wallonne STX-Med qui a mis au point le Cefaly (www.cefaly.com): premier appareil d’électrothérapie crânienne pour le traitement et la prévention des migraines et dispose d’une expertise certaine en matière de neurostimulation anti-douleur et musculaire. Un spécialiste s’est rendu à Barcelone où il a effectué une série de tests pour permettre aux muscles paralysés de Isidre de se contracter à nouveau. Ensuite, des paramètres très spécifiques ont été programmés dans un appareil de neurostimulation conçu par la société belge. Isidre fait tous les jours une séance de stimulation pour entretenir ses muscles fessiers et les préparer à la course. Durant celle-ci, il continuera chaque jour à l’étape sa séance se neurostimulation.