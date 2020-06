Prenez soin de votre cœur, mangez du chocolat

Le chocolat est excellent pour la santé, et notamment pour le cœur. C’est ce qu’explique la Fédération Française de Cardiologie (FFC) dans un récent communiqué. Elle précise toutefois que ses bienfaits proviennent uniquement de la poudre de cacao, très riche en flavonoïdes (pigments antioxydants qu’on retrouve dans le vin rouge ou la tomate) qui diminuent la formation de mauvais cholestérol et de caillots qui bouchent les artères et évitent l’augmentation de la pression artérielle. C’est donc le chocolat noir qui représente le plus d’intérêts nutritionnels.

« Le chocolat noir contient au moins 30 % de poudre de cacao, celui au lait en contient environ 20 % et le blanc pas du tout, indique la FFC. Ainsi, le chocolat noir :

– Diminue la pression artérielle : Le cacao est l’un des aliments les plus riches en flavonols (les antioxydants les plus efficaces des flavonoïdes) qui apportent un effet favorable sur la pression artérielle. Ils exercent des effets bénéfiques sur le cœur (effet anti-inflammatoire, amélioration de la sensibilité à l’insuline, diminution de l’agrégation plaquettaire) et améliorent la vaso-motricité (élasticité des vaisseaux sanguins). Les études cliniques chez l’homme ont effectivement montré un effet significatif sur les chiffres de pression artérielle systolique (cœur au repos) et diastolique (cœur contracté).

– N’augmente pas le cholestérol : Le cacao est riche en lipides (42 % pour le chocolat noir) mais son principal acide gras est l’acide stéarique (acide gras saturé) non considéré comme hypocholestérolémiant, au contraire des autres saturés. Le chocolat noir riche en cacao peut protéger l’organisme grâce aux flavonols qui permettent de diminuer la concentration de mauvais cholestérol et ainsi éviter de boucher les artères. La vitamine B3 contenue dans le chocolat noir permet également de réduire l’encrassement des artères.

– Aide à lutter contre le stress et les baisses d’énergies : Le chocolat a un effet anti-fatigue et anti-déprime car le cacao qu’il contient est riche en magnésium (100g de chocolat contient 112mg de magnésium). De nombreuses études affirment que le magnésium est un élément majeur contre les effets négatifs du stress, il participe aussi à la diminution de l’apparition du diabète et réduit donc le risque d’un infarctus du myocarde.

– Le chocolat noir est bon s’il est accompagné d’un mode de vie qui répond au slogan de la FFC : « 0-5-30-0 » : La consommation du chocolat noir est conseillée comme un petit plaisir après le repas ou un petit encas. Cependant la Fédération Française de Cardiologie rappelle l’importance de garder une bonne hygiène de vie au quotidien. L’activité physique de 30 minutes par jour, le « 0 » cigarette, la consommation de 5 fruits et légumes et éviter le stress, sont les clés pour garder un cœur en bonne santé. Par ailleurs il ne faut pas oublier l’apport calorique du chocolat ».

La FFC a mis en place un court questionnaire en ligne pour permettre à chacun d’évaluer ses risques cardiovasculaires : http://jaimemoncoeur.fedecardio.org/