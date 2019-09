Prenez le volant !

AutoManiacs est une société proposant des essais routiers au volant des plus belles voitures de sport sur des parcours sélectionnés en région parisienne. Les clients peuvent effectuer ces parcours aussi bien au volant qu’en passager pour ceux (enfants, personnes handicapés…) ne disposant pas du permis de conduire. L’accueil des personnes handicapés étant particulièrement adapté puisque plusieurs moniteurs sont, ou ont été ambulanciers.

L’intérêt par rapport aux classiques stages de pilotage sur circuit étant un rapport prix/temps passé dans la voiture bien plus favorable, ainsi qu’une ambiance à bord plus détendue, avec la possibilité de proposer des prestations à la carte (de 1 à 8 véhicule partout en France), et sur site (centre de réadaptation ou de rééducation par exemple).

Le parc se compose des véhicules suivant :

– Porsche Cayman S

– Porsche 911 (997)S

– Porsche 911 (997) GT3

– Audi R8

– Maserati Granturismo S

– Lamborghini Gallardo

– Ferrari F430

– Ferrari F458 (fin 2010)

– Ford focus RS (305cv)

Visitez le site www.automaniacs.fr pour plus d’informations