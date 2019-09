Premières Rencontres de l’ANESM sur la bientraitance

Les premières rencontres de l’ANESM ont pour but de présenter les recommandations de l’agence sur “La bientraitance et, parmi celles-ci, les définitions et les repères pour la mise en oeuvre au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il s’agira d’informer les acteurs sur ce document-cadre et d’échanger avec eux sur les modalités de son appropriation.

Inscription par mail ou téléphone avant le 25 septembre 2008 auprès de Nagette Derraz en indiquant vos coordonnées précises et votre fonction nagette.derraz@sante.gouv.fr ou 01.48.13.91.04

ANESM- 5 rue Pleyel, 93200 Saint-Denis