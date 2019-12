Les Premières Assises Nationales de la Pairémulation auront lieu le vendredi 1er avril ( MAIF, Technopole – Bâtiment « Le Galion », Espace Alizé, Rue Euclide, 79000 Niort). La Pairémulation est l’expression adoptée pour désigner la transmission de l’expérience de personnes en situations de handicap qui vivent selon leurs choix, à des personnes en recherche de solutions pour une vie autonome et librement choisie.

Cette méthode d’apprentissage vise à renforcer la conscience de chacun sur ses capacités, ses droits et de ses devoirs, en l’encourageant à influencer son environnement physique et social pour sa meilleure participation en famille et dans la société.