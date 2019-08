Première pour « Artistes & Compagnie »

Au-delà des barrières du handicap, La 8e note, le spectacle de la troupe Artistes & Cie, débute sa tournée française le jeudi 10 septembre par un showcase à Ploemeur (Morbihan). Douze artistes aux talents et origines complémentaires, dont neuf en situation de handicaps, se produisent sur scène pour tisser un spectacle inédit, celui de leurs différences conjuguées. Ils ont été sélectionnés à l’issu d’un casting national, pour leur talent et leur motivation. La richesse d’Artistes & Cie réside dans la diversité de la troupe, au-delà des standards lisses de l’apparence et du style qu’imposent habituellement les castings. D’un « quelque chose en moins » que chacun porte en lui ils ont fait un spectacle avec un quelque chose en plus, l’énergie que donne la chance offerte.

Musiciens, chanteurs et danseurs interprètent des standards mais aussi leur propre répertoire. La troupe emmène le public sur les traces des Beatles, de Barry White, de Bashung, de Voulzy… Blues, soul, pop, rock, guitares gitanes ou piano classique, se marient sur scène pour offrir un show musical détonnant. Une plage poétique, un slam enfl ammé, une note humoristique : en deux heures, ce grand show tout public

embarque tout un chacun par le swing et le rythme, la mélodie et les textes, le chant et le phrasé ; la musique, toujours.

Une tournée nationale

Après un mois de répétition fi nale dans le Morbihan et la première le jeudi 10 septembre à Ploemeur, la tournée sillonnera l’hexagone pendant 18 mois au minimum La 8ème note prévoit 160 dates en France. Rendez-vous est déjà pris aux États-Unis et au Canada. La tournée d’Artistes & Cie débutera cet automne par une série de concerts en Bretagne puis en Rhône-Alpes.

Dans chaque ville étape une sensibilisation à la thématique de l’intégration des personnes en situations de handicap sera proposée dans l’après-midi, en partenariat avec le Conseil national handicap.

En savoir plus:



www.artistes-et-compagnie.com