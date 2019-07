Première journée nationale des maladies cardiaques héréditaires

Plusieurs associations de malades, en collaboration avec le centre de Référence des Maladies Cardiaques Héréditaires, organisent une vaste journée d’information autour des maladies cardiaques héréditaires. Cette journée se déroulera sur le site de l’Hôpital de La Pitié Salpêtrière, le 8 janvier , de 10h30 à 17h30, sous le Haut Patronage du Ministère de la Santé.

Cette journée est organisée conjointement par les associations de patients « Ligue contre la Cardiomyopathie » et l’association « Bien vivre avec le QT long », ainsi que le Centre national de référence pour les maladies cardiaques héréditaires (Paris).

Elle est ouverte aux familles et au grand public, et est destinée à échanger sur le diagnostic et la prise en charge médicale de ces maladies,

Vous pouvez télécharger l’inscription (gratuite mais obligatoire), ainsi que le plan indiquant le lieu précis, sur le site : http://www.cardiogen.aphp.fr

Programme de la journée

10h00 Accueil

10h30 Ouverture de la journée : Dr Philippe CHARRON (coordinateur du Centre national de référence « maladies

cardiaques héréditaires ») ; le représentant du Ministère de la Santé ; Pr Alain CALMAT (ancien Ministre des Sports,

actuel président de la commission médicale du CNOSF), Pr Christian CABROL (à confirmer)

Mot d’accueil

10h45 Mise en perspective : le Plan « maladies rares », son apport et son avenir, par le représentant du Ministère de

la Santé

11h00 Présentation des Associations de malades (Dominique de BELLAIGUE, Président de la « Ligue contre la

Cardiomyopathie », et Stéphanie Paret, Présidente de l’« Association Bien vivre avec le QT long »)

11h10 Les maladies cardiaques héréditaires: de quoi parle t-on ?

Brève présentation des principales cardiomyopathies et troubles du rythme :

– Cardiomyopathie Hypertrophique et Cardiomyopathie Dilatée (Pr Richard Isnard, CHU Pitié-Salpêtrière)

– Syndrome du QT long (Dr Isabelle Denjoy, CHU Lariboisière)

– Cardiomyopathie/Dysplasie ventriculaire droite arythmogène et syndrome de Brugada (Dr Françoise

Hidden-Lucet, CHU Pitié-Salpêtrière)

12h40 Pause déjeuner (buffet)

13h55 Reprise

14h00 1ère table ronde (autour de l’idée de « connaître » la maladie)

Pourquoi un conseil génétique et un test génétique ? : (Dr Philippe Charron, cardiologue généticien, Dr Isabelle

Denjoy, cardiologue, Dr Pascale Richard, biologiste moléculaire, Mlle Audrey Mallet, conseillère en génétique, Mlle

Marie-Lise Babonneau, psychologue)

Questions / réponses dans la salle

15h00 2nde table ronde (autour de l’idée de « vivre avec » la maladie)

Quel type d’activité sportive peut-on avoir ? (Pr François Carré, CHU Rennes, Dr Jean-Marc Lupoglazoff, CHU

Robert Debré, Pr Michel Desnos, CHU HEGP, Pr Antoine Leenhardt, CHU Lariboisière, Pr Alain Calmat)

Questions / réponses dans la salle

16h00 Vivre avec la pathologie : Témoignages de malades

Modérateurs : Léa Fallourd, représentant la « Ligue contre la Cardiomyopathie », et Stéphanie Paret, représentant l’« Association Bien vivre avec le QT long ».

Réactions – Questions de la salle

17h30 Clôture de la journée : Mme Léa Fallourd, Mme Stéphanie Paret, Dr Philippe Charron

Lieu : Institut de Cardiologie, Amphithéâtre Adicare CHU Pitié-Salpêtrière, Paris