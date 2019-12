PARIS, (AFP) – Le ministre de l’Education nationale, Luc Chatel, lance aujourd’hui “la première journée nationale de sensibilisation au handicap” dans les écoles afin de “mettre en valeur le travail au quotidien”

des équipes éducatives auprès des élèves handicapés.

La décision d’organiser désormais chaque année une telle journée, dans toutes les académies de France, répond à un engagement pris en juin lors de la Conférence nationale du handicap. Vendredi, “les recteurs, les inspecteurs d’académie et tout l’encadrement académique se mobilise(ront) pour que, dans chaque école, chaque établissement scolaire, un temps soit consacré à ce sujet, et que soient aussi mis en valeur l’engagement et le travail au quotidien des équipes pédagogiques et éducatives auprès des élèves handicapés”, selon un communiqué. A cette occasion, M. Chatel se rendra à 10H00 au collège de la Rochotte, à Chaumont (Haute-Marne), ville dont il est maire.

Luc Chatel affirmera les “objectifs essentiels de cette journée initiée par le ministère en lien avec ses partenaires du monde associatif et du secteur médico-social”. Il s’agit de “changer notre regard collectif sur le handicap, faire connaître et valoriser les multiples actions au quotidien menées conjointement par la communauté éducative et les associations qui permettent d’offrir à chaque élève handicapés une chance pour réussir”, selon le communiqué.

“Grâce à ce solide partenariat, fruit de la politique volontariste engagée par le ministère depuis 2005 en faveur des élèves handicapés, ce sont 214.000 élèves qui sont scolarisés en milieu ordinaire à la rentrée 2011 dont plus de 90 % à temps plein”, ajoute-t-il. “Plus de 60.000 d’entre eux bénéficient d’un accompagnement individuel assuré par 41.197 personnes”.