Vendredi 3 décembre 2010, àA l’occasion de la Journée Internationale pour les Personnes Handicapées est organisée la première journée nationale de la Conférence des Gestionnaires au service des personnes handicapées sur le thème : « Entre gestion des contraintes et projets de vie : un espace à réinventer pour les organisations non lucratives au service des personnes handicapées. »

Avec la participation de :

Claude EVIN (pressenti), Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, ancien Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale,

Denis MORIN, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Rhône-Alpes,

Marcel NUSS, Consultant-formateur-écrivain-conférencier,

Philippe CALMETTE, Directeur Général de la FEGAPEI,

Jean-Marc LE GRAND, Directeur Général de l’association ANAIS,

Maurice BECCARI, Directeur Général de la FISAF.

Le débat de la matinée sera animé par Monsieur Henri SANNIER.

Composée des principales organisations et fédérations regroupant des associations gestionnaires, prestataires de services pour personnes handicapées*, la Conférence des Gestionnaires s’est donnée pour ambition de partager entre réseaux fédérés expérience et outils, mais également de faire valoir ses propositions auprès des pouvoirs publics.

A l’occasion de la Journée Internationale pour les Personnes Handicapées, elle a souhaité convier les associations gestionnaires, les pouvoirs publics ainsi que les journalistes à sa 1ère Journée Nationale pour débattre des préoccupations actuelles du secteur du handicap.

Entre crise des finances publiques et mise en oeuvre de la loi HPST, les associations en charge d’organiser une réponse sociale et médico-sociale pour les personnes handicapées évoluent dans un contexte particulièrement mouvementé.

Dès lors, comment mener leurs projets politiques et devancer les besoins des personnes handicapées tout en s’adaptant aux nouvelles contraintes financières et législatives ? Rebondir et trouver de nouvelles opportunités pour apporter les meilleures réponses en matière d’accompagnement ? Faire valoir leur légitimité et ne pas être relayées au rang de simples prestataires ?