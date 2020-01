Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d’Etat aux solidarités et à la cohésion sociale, salue l’initiative de François Baroin et de Georges Tron, le Ministre et le Secrétaire d’Etat chargés de la fonction

publique, du lancement aujourd’hui de la première journée du handicap dans la fonction publique.

Cette initiative constitue une contribution importante à la mise en oeuvre de la loi du 11 février 2005 qui a fait du respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises et la fonction publique un objectif prioritaire.

Rappelons que le nombre d’entreprises n’employant aucun travailleur handicapé a chuté de 78% depuis 2005. 49% des entreprises dépassent aujourd’hui l’objectif de 6%. La fonction publique recrute des travailleurs handicapés par le biais de plans pluriannuels mais se fixe également l’objectif d’être à leur écoute et de les accompagner dans la progression de leurs carrières, leurs démarches de formation, etc.

Les ministères économiques et financiers s’engagent à atteindre le taux de 6% d’ici fin 2012. L’emploi des personnes handicapées dans les trois fonctions publiques au 1er janvier 2009

Fonction publique de l’Etat : 3,09% (4,95%, Education nationale exclue)

Fonction publique hospitalière : 4,83% Fonction publique territoriale : 4,86%

Total fonction publique : 3,99% (4,88%, Education nationale exclue)

14 938 personnes recrutées et 18 161 bénéficiaires de dispositifs de maintien dans l’emploi au cours de l’année 2008.

L’Etat, qui doit se garder de donner des leçons s’il ne peut montrer l’exemple, s’attache désormais à faire progresser davantage les trois fonctions publiques en favorisant l’appropriation par

l’ensemble des agents de l’esprit de la loi qui vise l’inclusion et la participation sociale des personnes handicapées, notamment à travers l’accès à l’emploi.

Sans la mobilisation de tous, les dispositifs législatifs et réglementaires les plus ambitieux ne pourront atteindre pleinement leurs objectifs. Tel est l’enjeu de la conférence nationale du

handicap qui se tiendra le 8 juin prochain.