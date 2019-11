Première intervention de Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d’Etat des Solidarités et de la Cohésion Sociale

L’association Hanploi, en partenariat avec l’Agence Entreprises et Handicap, l’Association Française des Managers dans la Diversité (AFMD) et Sciences Po, organisait le 18 novembre une conférence-débat dans les locaux de ce prestigieux établissement. Le thème : Les managers, moteurs de la Responsabilité Sociale des Entreprises, sur la question du handicap. Un évènement couronné par l’intervention de Marie-Anne Montchamp, nommée dimanche dernier Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale. C’est à Sciences Po, lieu symbolique d’innovation en matière d’enseignement et d’accès aux études supérieures, que s’est rendu jeudi 18 le public invité à la conférence anniversaire d’Hanploi, l’association du recrutement réussi des personnes handicapées.

Richard Descoings, Directeur de Sciences Po, a accueilli les trois cent cinquante personnes présentes, et a réaffirmé l’engagement de Sciences Po sur l’intégration des étudiants en situation de Handicap.

Marie-Anne Montchamp a ensuite ouvert les débats en rappelant son engagement auprès des personnes en situation de handicap et notamment, en matière d’emploi. « Le handicap est pour moi une question centrale, un engagement constant. » explique Marie-Anne Montchamp. La Secrétaire d’Etat s’est aussi exprimé en direction des entreprises. « Le gouvernement sera attentif à ce que vous pouvez lui démontrer dans ce domaine ».

Le thème de la conférence a été développé lors des deux tables rondes successives :

– « Handicap et RSE »

– « L’entreprise et le Handicap : être Manager aujourd’hui »

La relation RH/manager, RSE et performance, évolution de carrière et handicap, qu’est ce que manager ? : voici quelques-uns des thèmes abordés, qui furent l’objet d’échanges entre intervenants et avec la salle. DRH et RRH, Responsables Handicap et/ou Diversité, représentants d’associations ou d’institutions, d’écoles ou universités : tous ont apprécié la richesse et la bonne tenue des débats.

Avec également une réflexion sur les termes quotidiennement utilisés, comme celui de personne « valide », par opposition à personne « handicapée » et qui comme l’a souligné avec humour Pete Stone, l’animateur de la conférence, a comme synonymes « sain », « valable » ou encore « vivant »… Il reste donc du travail à effectuer en termes de sensibilisation !

Preuve que tous étaient bien vivants à cette conférence, en situation de handicap ou pas : échanges, questions, et mêmes rires grâce à une troupe d’improvisation théâtrale. Comme quoi, il est aussi possible de parler de handicap avec le sourire et une vision positive.

Hanploi a donné rendez-vous à tous pour son prochain évènement : la remise des Trophées Handi-Friends qui aura lieu au Stade de France le 17 mars 2011 ; une belle façon de valoriser les actions des écoles et universités en faveur des étudiants handicapés.