Première étude nationale sur l’accessibilité des patients aux soins.

Promotal, société spécialisée dans la conception et la distribution de mobilier médical, annonce les résultats de son enquête sur l’état des lieux de l’accessibilité des patients. Pour les personnes à mobilité réduite, qu’elles soient âgées ou souffrantes d’un handicap, les barrières créées par un matériel médical inadapté peuvent engendrer de véritables difficultés et des sources de stress voire des douleurs supplémentaires.

Consciente de ce fait, la société a décidé de faire un état des lieux, en lançant une enquête qui aborde l’ensemble des phases d’accueil des patients depuis leur domicile jusqu’à la table d’examen à travers l’étude d’un panel représentatif de patients à mobilité réduite de tout âge et composé de personnes âgées, obèses, handicapées, handicapées temporaires et femmes enceintes) afin de connaître leurs sentiments sur l’accueil qu’ils reçoivent lors de leur visite chez leur médecin généraliste.

Accessibilté du cabinet médical :



– 80% des patients à mobilité réduite estiment que le cabinet de leur généraliste est facile d’accès. Ce chiffre, plutôt encourageant, est à nuancer avec le fait que les personnes à mobilité réduite s’orientent naturellement vers les cabinets les plus accessibles.

– 37 % des patients jugent les signes d’accessibilité peu ou pas visibles. Au regard de ces chiffres, nous constatons qu’en matière de signalisation pour personnes à mobilité réduite dans les cabinets, des progrès restent à faire.

Accueil:

– 43% des patients interrogés estiment ne pas être pris en charge immédiatement.

– Seulement 14% jugent l’aide apportée par le personnel médical très satisfaisante.

– 62% considèrent avoir un rapport privilégié avec leur médecin : selon les tranches d’âge, on perçoit que seuls les moins de 35 ans estiment en majorité ne pas avoir de rapport privilégié avec leur médecin. Ce phénomène peut être mis en corrélation avec la fréquence des visites (Les visites sont moins fréquentes chez les moins de

35 ans que chez les 56 -74 ans qui eux estiment avoir un rapport privilégié avec leur médecin)

Confort des équipements médicaux

– 34% des patients jugent les salles d’attente peu ou pas confortables

– Seulement 12% considèrent que l’accès à la table d’examen est très facile

– 87% considèrent qu’une table d’examen à hauteur variable permet une meilleure accessibilité

– 79% des patients se sentent en sécurité sur la table d’examen

Globalement, il ressort de cette étude que 39% les patients à mobilité réduite considèrent que l’on accorde que peu ou pas assez d’importance à leurs problèmes accessibilité. Elle démontre clairement la relative satisfaction des patients à mobilité réduite envers l’accessibilité qu’ils obtiennent lors des examens médicaux. Il faut noter que deux catégories semblent moins satisfaites que les autres : les personnes âgées et les personnes handicapées physiques.

On peut aussi penser que l’ensemble du panel a déjà fait un choix de généraliste qui favorise cet accueil, ce qui pourrait dresser un portrait plus favorable que l’état de l’ensemble des cabinets médicaux. Cette analyse pourrait être corroborée par l’insatisfaction plus grande des personnes handicapées temporairement et qui consultent chez leur médecin habituel.

Il ressort de cette étude que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être améliorée dans tous ses aspects : bâtiment, salle d’attente, accueil, et matériel médical. Face à ces résultats, la société Promotal annonce vouloir orienter sa politique de communication vers la promotion de l’amélioration de l’accessibilité de cette population aux cabinets médicaux et plus particulièrement aux tables d’examens pour le respect de la santé et la dignité des patients, ainsi que le confort des praticiens.