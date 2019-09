Première enquête nationale sur la santé des personnes déficientes auditives

Dans le cadre d’une convention de partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), l’Inpes lance le Baromètre santé sourds et malentendants (BSSM), première grande enquête nationale sur la santé des personnes sourdes, malentendantes ou ayant des troubles de l’audition. Cette enquête se déroule jusqu’à la fin décembre 2011 sur www.bssm.inpes.fr.

Ce baromètre permettra de décrire les comportements, attitudes et perceptions des personnes sourdes et malentendantes en matière de santé et de les comparer aux enseignements du Baromètre santé mené régulièrement en population générale par l’Inpes (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé).

Un enjeu de société

En France, plus de six millions de personnes sont atteintes de troubles de l’audition. Les difficultés de communication engendrées au quotidien, l’isolement, des formes d’exclusion, peuvent se traduire par une vulnérabilité face aux questions de santé. Ainsi, l’accès aux soins et aux informations relatives à la santé est souvent difficile.

Jusqu’à présent, les enquêtes barométriques de l’Inpes menées par téléphone ne permettaient pas de toucher les personnes dont le niveau de surdité est important.

Pour approfondir la connaissance et la compréhension de ce public spécifique, l’Inpes a choisi de mener la première grande enquête nationale sur la santé des personnes sourdes et malentendantes ou ayant des troubles de l’audition. Cette connaissance aidera à définir des stratégies d’action adaptées pour faire face aux difficultés identifiées.

Les caractéristiques du Baromètre santé sourds et malentendants (BSSM)

L’enquête implique de nombreux acteurs associatifs, professionnels et institutionnels du domaine du handicap et est l’aboutissement d’un travail mené depuis trois ans. Elle s’adresse aux personnes de 15 ans et plus et aborde les différents thèmes du Baromètre santé mené en population générale (qualité de vie, nutrition, consommation de tabac, santé mentale, etc.), complétés par des sujets importants aux yeux des personnes sourdes et malentendantes tels que : santé et travail, parentalité, rapport à la surdité et aux appareillages.

Pour permettre aux personnes de répondre à l’enquête, deux méthodes ont été privilégiées :

– un questionnaire par Internet sur le site www.bssm.inpes.fr, également adapté en langue des signes (ce questionnaire pourra être complété en plusieurs fois) ;

– une enquête à domicile à destination des personnes âgées n’ayant pas d’accès à Internet.

Cette double approche devrait permettre de recueillir de nombreuses informations inédites.