Les aménagements pour personnes à mobilité réduite de la plage de la Brèche à Tartane ont été inaugurés lundi. Il s’agit d’une véritable première en Martinique et le site de la plage de la Brèche à Trinité vient d’obtenir le label national « Tourisme et handicap ». Désormais les personnes à mobilité réduite disposeront d’un parking qui leur sera exclusivement réservé ainsi que du matériel adapté et d’une plateforme d’accès à la plage. Bien que présentant encore de nombreuses imperfections, cette dernière est unique en Martinique.