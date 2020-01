La première édition du salon Santé Environnement se déroulera du 15 au 17 mai 2009 à l’espace Paris-Est de Montreuil. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sera présent au salon et pourra mieux renseigner le public sur les effets néfastes de l’environnement sur la santé. Plus de 10.000 visiteurs sont attendus au premier salon Santé Environnement, selon les estimations des organisateurs. Plusieurs conférences-débats seront organisées sur les quatre thèmes arrêtés pour ce premier salon : alimentation et santé, énergies, transports et santé, habitat et Santé, nouvelles technologies et Santé. Pour en savour sur le salon Santé Environnement, visitez le site http://www.salon-sante-environnement.com