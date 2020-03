Première édition du Salon du secteur protégé

Elle aura lieu les 8 et 9 novembre au CentQuatre à Paris. Cet événement est ouvert aux professionnels comme au grand public. Le thème de cette première : « Osez nos compétences ».

Avec ce salon, le secteur adapté et protégé veut se faire connaître et valoriser les savoir-faire des hommes et des femmes en situation de handicap qu’il emploie, au sein des 248 Établissements et services d’aides par le travail (ÉSAT) et entreprises adaptées (EA) de Paris et d’Ile-de-France. « Notre ambition est que chaque visiteur puisse devenir un acteur mieux informé et plus responsable et qu’il comprenne que le secteur adapté et protégé est une formidable opportunité pour mieux vivre ensemble et créer les conditions d’un développement économique ouvert à la différence », explique Véronique Dubarry, adjointe au maire de Paris, en charge des personnes en situation de handicap.

« Je me réjouis que l’Ile-de-France ait enfin son salon du secteur adapté et protégé, souligne Laure Lechatellier, vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France en charge de l’Action sociale, des Formations sanitaires et sociales, de la Santé et du Handicap. C’est un secteur que la Région soutient activement depuis de nombreuses années, tout comme elle agit en faveur de l’accès des personnes en situation de handicap à la culture, au logement ou aux loisirs. Ce salon, je l’espère, va contribuer à dynamiser l’activité des ÉSAT et entreprises adaptées, en suscitant des partenariats nouveaux. Plus encore, il va offrir une reconnaissance bien méritée aux personnes qu’ils emploient ». Plus d’information sur www.osez-nos-competences.fr

Pratique

Entrée libre

Les 8 et 9 novembre, de 10 h à 18 h

104, rue d’Aubervilliers, 75019 Paris

5, rue de Curial, 75019 Paris

Les moments clés du Salon

– Le discours d’ouverture, le 8 novembre à 10 h en présence de Véronique Dubarry, adjointe au maire de Paris et de Laure Lechatellier, vice-présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France

– Quatre ateliers thématiques journaliers et des rencontres avec les acteurs clés pour comprendre les enjeux et la réalité du travail protégé et adapté de la soustraitance à la mise à disposition.

– Dix pôles métiers avec des prestations réalisées en direct ; la possibilité pour les particuliers de « faire leur marché » et pour les entreprises de définir leur politique d’achats solidaires

– Cocktail dinatoire sur invitation le 8 novembre en présence des partenaires et élus.