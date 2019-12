La première édition du forum Pass pour l’emploi, créé à l’initiative de Société Générale et en partenariat avec L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est le rendez-vous incontournable pour les personnes handicapées qui souhaitent être aidées dans leur recherche d’emploi. Elle se tiendra le 16 juin sur le Parvis de la Défense à Paris.

Grâce à la mobilisation des plus grandes entreprises françaises, cette journée du 16 juin 2009,

sera placée sous le signe du coaching et de l’échange. Des ateliers de rédaction de CV et de

simulation d’entretiens d’embauche seront proposés aux participants afin de leur donner les

clés pour valoriser leurs compétences, quel que soit leur niveau de formation. Ils pourront

également rencontrer les entreprises partenaires pour s’informer sur les métiers et les

secteurs qui recrutent.

Créé autour d’un itinéraire original, dynamique et attractif de trois étapes, le forum

Pass pour l’emploi permet aux participants d’obtenir, selon leurs besoins, un soutien ou un

véritable accompagnement dans leur recherche d’emploi :

ÉTAPE 1 : S’INFORMER



À leur arrivée, chaque participant se voit remettre une pochette comprenant :

· Un pass pour l’emploi, véritable carnet de route comprenant le plan du forum et les

différentes activités et animations proposées,

· Un guide du forum, avec l’ensemble des informations pratiques et une présentation des

entreprises partenaires.

ÉTAPE 2 : SE PRÉPARER

Cette deuxième étape a pour objectif d’aider les participants à préparer leurs entretiens

d’embauche, à travers des simulations, des ateliers d’aide à la rédaction de CV et d’élaboration

de CV vidéo.

ÉTAPE 3 : SE RENCONTRER

Les sociétés mobilisées sur ce forum Pass pour l’emploi rencontrent les participants au

cours de conférences thématiques, d’ateliers métiers, de quiz entreprises mais également sur

eurs stands pour leur présenter les postes à pourvoir.

Pour assurer le confort de tous, le forum Pass pour l’emploi, installé sur le Parvis de la Défense, sera 100% accessible :

· Un accueil et une orientation adaptée grâce à des comptoirs d’accueil et d’information, une signalisation au sol, de nombreux panneaux de signalétique, la mise à disposition de fauteuils roulants et la présence d’interprètes en langue des signes,

· Les conférences seront traduites pour les sourds et les malentendants,

· Des espaces seront accessibles pour les personnes à mobilité réduite,

· Les panneaux d’orientation seront écrits en gros caractères,

· Les guides édités pour le forum seront disponibles en braille.